На улице удобно, а на станке болит спина и немеют руки? Как проверить посадку на велосипеде
На шоссе можно проехать несколько часов без неприятных ощущений, а дома уже через 40 минут начинают затекать руки и болеть колени. При этом велосипед, седло и руль остались прежними. Дело в том, что на станке велосипед закреплен, а спортсмен дольше сохраняет практически одинаковое положение тела. Тренер по триатлону Кирилл Голдовский рассказал, что проверить перед началом сезона домашних тренировок и как распознать ошибки в посадке.
Почему на станке посадка ощущается иначе
Во время езды по улице велосипед постоянно немного движется вместе с райдером. На поворотах, неровностях и подъемах меняется положение корпуса, а велосипедист регулярно привстает с седла и переносит вес. На станке таких движений значительно меньше. Велосипед закреплен, поэтому нагрузка дольше приходится на одни и те же участки тела.
Когда вы едете статично, у вас нет микродвижений, как на открытой дороге, где вы можете где-то привставать, где-то сдвинуться на седле чуть вперед или назад.
Из-за этого могут быстрее появляться неприятные ощущения в области промежности, седалищных костей, поясницы, шеи и кистей. Однако менять всю посадку для домашних тренировок не стоит. Если на шоссе велосипед настроен правильно, сначала нужно убедиться, что он корректно установлен на станок.
Если инструкция к станку предусматривает подставку под переднее колесо, используйте ее, чтобы велосипед стоял ровно. Для некоторых моделей с прямым приводом предусмотрена собственная регулировка высоты, поэтому ориентируйтесь на рекомендации производителя.
Как самостоятельно проверить посадку
Начать стоит с высоты и продольного положения седла, расстояния до руля и расположения шипов на велотуфлях. При неправильно подобранной высоте нога может чрезмерно вытягиваться в нижней точке педалирования или, наоборот, оставаться слишком согнутой. Это меняет распределение нагрузки на мышцы и суставы.
Приблизительную высоту седла можно оценить самостоятельно. Для настройки стоит ориентироваться на верхний край тазовой кости сбоку — примерно на уровне линии пояса. Но окончательно высоту проверяют уже на велосипеде, во время педалирования.
Попробуйте покрутить педали 5-10 минут, посмотрите, не возникает ли у вас дискомфортных ощущений.
Но такой способ не заменяет полноценной настройки. Итоговое положение зависит от пропорций тела, длины шатунов (рычаги, соединяющие педали с осью велосипеда. — Прим. «СЭ»), обуви и других особенностей. Оценить движения можно с помощью телефона. Для этого достаточно снять короткое видео сбоку и спереди во время педалирования с привычной нагрузкой.
Обратите внимание на стабильность таза, движение коленей, положение стоп и корпуса. Если таз заметно раскачивается, стоит проверить высоту седла. Сильные отклонения коленей от привычной траектории могут быть связаны с положением шипов или особенностями движения.
При этом колени не обязаны двигаться строго по вертикальной линии, а стопа — оставаться параллельной полу на протяжении всего оборота педалей. Главное — отсутствие боли, резких изменений траектории и чрезмерных компенсаторных движений.
Если планируете корректировать высоту седла, начинайте с нескольких миллиметров, фиксируя исходные настройки. Не меняйте одновременно несколько параметров, иначе будет сложно понять, что действительно помогло.
О чем говорят боль и онемение во время тренировки
Неприятные ощущения могут подсказать, какую часть посадки стоит проверить. Ниже приведены возможные ориентиры.
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Где возникает дискомфорт
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Какие параметры посадки проверить
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Боль спереди колена
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Высоту и положение седла, положение шипов
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Боль сзади колена
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Высоту и положение седла
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Напряжение в икрах и ахилловом сухожилии
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Высоту седла и положение стопы
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Боль в пояснице
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Расстояние до руля, его высоту и положение седла
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Онемение промежности
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Наклон, ширину и высоту седла
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Онемение рук, напряжение шеи
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Слишком сильную опору на руль, положение корпуса
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Покалывание в стопах
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Положение шипов, затяжку велотуфель и плотность носков
Это возможные причины, а не способ поставить диагноз. Например, боль в колене может возникать не только из-за посадки, но и вследствие чрезмерной тренировочной нагрузки.
Если боль усиливается или онемение сохраняется после прекращения занятия, тренировку лучше прервать и обратиться к специалисту.
Что особенно важно для длительных тренировок
Главная сложность двух- или трехчасовой тренировки на станке — продолжительное пребывание практически в неизменном положении. Поэтому рекомендуется периодически разгружать седло. Например, каждые 10-15 минут привставать и крутить педали стоя от 30 секунд до минуты, если это позволяет программа тренировки.
Также полезно менять хват руля и немного корректировать положение корпуса. Так нагрузка не будет постоянно приходиться на одни и те же участки тела. На комфорт влияет и велоодежда. Толщина и форма вставки в шортах могут отличаться, поэтому перед длительным занятием стоит проверить, удобно ли сидеть в выбранной экипировке.
Отдельный момент — положение экрана. Если планшет или телефон установлен слишком низко, велосипедист вынужден долго смотреть вниз, что может усиливать напряжение в шее. Также перед тренировкой стоит подготовить воду, поставить вентилятор и защитить велосипед от пота полотенцем. Его попадание на металлические детали и крепеж со временем может способствовать коррозии.
Когда нужен профессиональный байкфит
Если велосипед комфортен на улице и станке, а боли нет, полностью менять посадку перед зимой необязательно. Но при повторяющихся неприятных ощущениях, заметной асимметрии движений или необходимости существенно изменить положение седла лучше обратиться к специалисту по велопосадке.
Особенно осторожно нужно относиться к настройке шипов. Их положение влияет на движение стопы и колена, поэтому самостоятельно компенсировать предполагаемую разницу в длине ног с помощью проставок не стоит.
Во время байкфита следует подробно рассказывать специалисту о своих ощущениях и не стесняться пробовать несколько вариантов настройки. Если корректировка посадки не помогает, а боль сохраняется, необходима консультация врача: не все неприятные ощущения связаны с велосипедом.
Перед началом сезона достаточно проверить установку велосипеда на станке, исходные настройки посадки и комфорт во время короткой пробной тренировки. А на длительных занятиях — не забывать менять положение тела.
Главное — не пытаться исправлять каждое неприятное ощущение очередным поворотом регулировочного болта. Иногда достаточно чаще вставать с седла, а порой причина боли вообще не связана с посадкой.