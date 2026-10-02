Не только плавание: 10 водных видов спорта, которые стоит попробовать

Чтобы тренироваться в воде, необязательно считать проплытые бассейны и совершенствовать технику кроля. Можно играть в мяч, исследовать глубину, выполнять акробатические элементы на доске и даже сражаться за шайбу на дне бассейна. Разбираемся, какие водные виды спорта стоит попробовать вместо привычного плавания.

Водное поло

Водное поло — командная игра, в которой спортсмены передают мяч руками и стараются забросить его в ворота соперника. Игрокам приходится одновременно следить за мячом, перемещениями партнеров и действиями оппонентов, постоянно оставаясь на плаву.

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Кому подойдет: любителям командных игр, интенсивных тренировок и соревновательной атмосферы.

Дайвинг

Дайвинг позволяет совместить физическую активность с исследованием подводного мира. Во время погружения человек дышит с помощью специального оборудования, контролирует плавучесть и учится безопасно перемещаться на глубине. Самостоятельно осваивать погружения с аквалангом нельзя: обучение должно проходить у квалифицированного инструктора, а оборудование — соответствовать условиям и быть исправным.

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Кому подойдет: тем, кто интересуется подводным миром и предпочитает технические дисциплины без высокой соревновательной нагрузки.

Фридайвинг

Во фридайвинге спортсмен погружается под воду без акваланга. В зависимости от дисциплины участник может нырять в глубину, преодолевать расстояние в бассейне или задерживать дыхание в неподвижном положении.

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Тренировки обязательно проходят с партнером или инструктором. Даже опытным спортсменам нельзя практиковать продолжительную задержку дыхания в воде в одиночку: потеря сознания может произойти внезапно.

Кому подойдет: спокойным и дисциплинированным людям, которые хотят развивать контроль над телом и дыханием.

Плавание в ластах

Плавание в ластах — самостоятельная скоростная дисциплина. Спортсмены используют обычные парные ласты или моноласту, объединяющую обе ноги. При движении в моноласте тело совершает волнообразные движения, напоминающие технику дельфина.

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Кому подойдет: любителям скорости и тем, кто хочет улучшить технику волнообразного движения.

Подводное регби

Подводное регби мало похоже на привычную игру на поле. Матч проходит в глубокой части бассейна, а наполненный соленой водой мяч почти не всплывает. Задача команды — поместить его в корзину соперника, установленную на дне.

Игроки используют маски, трубки и ласты. Атака может развиваться в трех измерениях: спортсмены перемещаются вперед, в стороны, вверх и вниз. Участники регулярно поднимаются на поверхность за воздухом, а затем возвращаются в игру.

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Кому подойдет: опытным пловцам, которые хотят попробовать контактную командную игру и не боятся погружений.

Подводный хоккей

Еще одна необычная командная дисциплина появилась как способ разнообразить подготовку пловцов и дайверов. Игроки в масках, трубках и ластах перемещают короткими клюшками шайбу по дну бассейна и стараются отправить ее в ворота соперника. Игра проходит на задержке дыхания. Спортсмен ныряет, участвует в атаке или защите, а затем поднимается на поверхность.

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Кому подойдет: поклонникам тактики, динамичных командных игр и коротких интенсивных погружений.

Акватлон

Акватлон — это подводная борьба. Два спортсмена в масках и ластах погружаются под воду и пытаются сорвать ленту, закрепленную на ноге соперника. Поединки проходят быстро, но требуют хорошей реакции, ловкости и способности ориентироваться под водой. Участнику нужно одновременно защищать собственную ленту, следить за действиями соперника и контролировать задержку дыхания. Акватлон не следует осваивать самостоятельно. Контактная борьба под водой требует специально подготовленного бассейна, тренера и строгого соблюдения правил безопасности.

Фото Андрей Некрасов, ZUMA Press, Global Look Press

Кому подойдет: спортсменам, которым нравятся единоборства, короткие взрывные нагрузки и нестандартные соревнования.

Каноэ-поло

Каноэ-поло объединяет греблю и игру с мячом. Участники перемещаются по воде в коротких маневренных каяках, передают мяч руками или веслом и атакуют ворота, расположенные над поверхностью.

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Спортсмену необходимо управлять лодкой, удерживать равновесие, взаимодействовать с командой и быстро менять направление движения. Тренировки проходят в бассейнах или на оборудованных открытых водоемах. Игроки используют шлемы, защитные жилеты и специальные весла.

Кому подойдет: тем, кто любит командные игры, греблю и сложные координационные задачи.

Вейкбординг

Вейкбордист скользит по поверхности воды на доске, держась за трос. Тягу создает катер или канатно-буксировочная установка. После освоения устойчивой стойки спортсмены учатся проходить повороты, пересекать волну и выполнять прыжки.

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Начинать следует на невысокой скорости вместе с инструктором. Обязательная экипировка включает спасательный жилет и шлем, особенно если занятия проходят в вейк-парке с фигурами и трамплинами.

Кому подойдет: любителям скорости, досочных дисциплин и акробатических элементов.

Сап-поло

Сап-поло — командная игра на досках для гребли стоя. Участники перемещаются с помощью весел, передают мяч и стараются забить его в ворота. Правила могут различаться в зависимости от площадки и формата турнира, но главное условие остается неизменным: игроку необходимо одновременно сохранять равновесие и участвовать в командных действиях.

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Кому подойдет: компаниям друзей, начинающим спортсменам и поклонникам активного отдыха на открытой воде.

Мермейдинг

Мермейдинг — плавание в специальном костюме, имитирующем хвост русалки. Направление сочетает элементы плавания, фридайвинга, артистической подготовки и подводной съемки.

Соединенные ноги ограничивают привычные движения, поэтому спортсмену необходимо заранее научиться освобождаться от хвоста и безопасно всплывать. Первые занятия проводят в бассейне под контролем инструктора. Использовать костюм в одиночку или на открытой воде без соответствующей подготовки опасно.

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Кому подойдет: тем, кому интересны пластика движений, подводная съемка и сочетание спорта с творчеством.