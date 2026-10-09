Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Тренировки и восстановление
Статьи
Короткая тренировка по настольному теннису — упражнения на 20 минут
Тренировки и восстановление

Сегодня, 07:00

5 мин.

Мини-тренировки по настольному теннису на 20 минут: упражнения дома и в зале

Дарья Хромова
Автор
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России
Ракетки для настольного тенниса
Фото Sergii Kolesnikov, iStock

Тренировки не всегда должны быть долгими и сложными. Бывает, достаточно всего двадцати минут для того, чтобы отточить технику и улучшить движения. В этой статье тренер Никита Гуляев поделился небольшим, но продуктивным планом упражнений по настольному теннису, который можно выполнять как дома, так и в спортивном зале.

Почему теннисистам нужно переучиваться играть в&nbsp;падел.Падел вместо тенниса: что придется забыть и чему научиться заново

Приставные шаги вправо-влево

Это упражнение можно делать в любых условиях — в качестве подготовки к теннисной игре или же обычной тренировки. Рекомендуем выполнять его в 2-3 подхода по 20-30 секунд. Держаться нужно на слегка согнутых ногах, корпус должен быть наклонен вперед для имитации игровой позы.

Упражнение хорошо подходит для разминки ног и помогает привыкнуть к основной позиции у стола.
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России

Приставные шаги укрепляют мышцы бедра и стабилизируют суставы, тем самым обеспечивая игроку легкое передвижение у стола.

Разминка
Фото Jacob Wackerhausen, iStock

Имитация ударов справа и слева

Для этого элемента тренировки не нужен теннисный мяч — достаточно лишь использовать силу воображения и ракетку. Упражнение стоит выполнять перед зеркалом: спортсмен делает по 50 ударов наката справа и слева с минимальной скоростью, чтобы руки запомнили технику движения.

Такое упражнение используется для разогрева и отработки технической части, чтобы понять правильную траекторию, не отвлекаясь на мяч.
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России

Мышечная память в конечном итоге хорошо поможет во время игры: рука будет быстро становиться в правильную позицию при принятии удара. Кроме того, это упражнение также эффективно убирает лишние или неправильные движения под четким наблюдением тренера. В позиции без мяча их проще заметить.

Игра в теннис
Фото Studio4, iStock

Набивание мяча на ракетке

Набивание — довольно классическое, но не менее полезное упражнение для каждого ракеточного вида спорта. Настольный теннис — не исключение. Суть этого упражнения заключается в работе с мячом сначала с одной стороны ракетки, а затем — с другой. Во время него теннисисты также меняют высоту отскока, что помогает отточить движения.

Упражнение занимает всего несколько минут, но хорошо развивает координацию, чувство мяча и контроль ракетки.
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России

Помимо того, набивание ракеткой укрепляет кисть и пальцы, а развитая моторика и упругие мышцы улучшают движения во время игры.

Мяч для настольного тенниса
Фото georgeclerk, iStock

Накаты справа по диагонали

Накаты справа считаются базовыми и одними из самых важных элементов в настольном теннисе. Это фундамент, с которого начинается постановка правильной техники и развитие игрового мышления. Упражнение нужно выполнять с партнером на протяжении 2-3 минут. Встречайте мяч в высшей точке его отскока. Движение идет снизу-вперед и немного вверх за счет разгибания локтя и переноса веса тела с правой ноги на левую.

Главная задача — не сила удара, а стабильность и одинаковое качество каждого движения. Это хорошая разминка и одновременно работа над чувством мяча и контролем.
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России
Настольный теннис
Фото webphotographeer, iStock

В этом упражнении также активно участвуют ноги: из-за постоянных микрошагов для выхода на мяч тренируется координация теннисиста.

Как играть в&nbsp;теннис или падел вдвоем.Падел и теннис в паре: как договориться о зонах и играть как команда

Накаты слева по диагонали

Так же, как и прошлое упражнение, накаты слева обычно выполняются в паре за 2-3 минуты. Принцип тот же: тренер подает мяч, а спортсмен встречает его ударом ракетки.

Упражнение помогает почувствовать мяч на левой стороне и выработать стабильность удара. На этапе разминки важно не гнаться за скоростью, а сначала добиться повторяемости.
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России

Выполнение накатов отлично развивает мышцы корпуса игроков. Это упражнение заставляет правильно задействовать предплечье и кисть и синхронизировать их с переносом веса тела.

Инвентарь для настольного тенниса
Фото Sergii Kolesnikov, iStock

Чередование накатов

Как и все предыдущие упражнения с ракеткой и мячом, чередование накатов в первую очередь тренирует технику начинающего или уже уверенного теннисиста. На протяжении 3-5 минут партнер направляет мяч поочередно в левую и правую зоны, а игрок перемещается между ними.

Сначала лучше выполнять упражнение медленно, затем постепенно увеличивать темп. Оно одновременно тренирует точность, работу ног и возвращение в исходную позицию после каждого удара.
Никита Гуляев
Тренер по настольному теннису, мастер спорта России

Такой элемент тренировочного плана вырабатывает скорость реакции: упражнение приучает вовремя возвращаться в нейтральную стойку и сокращает время подготовки к следующему удару.

Настольный теннис
Фото Anton Pentegov, iStock

Заминка

После всех основных мини-упражнений не стоит забывать и об отдыхе. На протяжении нескольких минут спортсмену необходимо осуществить легкую ходьбу, восстановить дыхание после особенно напряженных элементов и выполнить несколько спокойных движений без мяча.

В конечном итоге, план таков:

  1. 3-4 минуты — общая разминка и приставные шаги;
  2. 2 минуты — имитация ударов;
  3. 6 минут — упражнения на точность и стабильность справа и слева;
  4. 5 минут — передвижения и комбинации;

  5. 1 минута — спокойное завершение.

Подача в настольном теннисе
Фото DragonImages, iStock

Эту тренировку можно делать как в зале, так и дома при наличии нужного оборудования. При регулярном выполнении упражнений вы точно сможете усовершенствовать владение ракеткой.

Западные знаменитости, которые умеют и&nbsp;любят играть в&nbsp;теннис.Корт как второй дом: 8 зарубежных знаменитостей, которые играют в теннис

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Универсальные упражнения
Читайте также
Кисляка опять ждут в Турции, а Карпин снова нагрузил лидеров армейцев. Что происходит в ЦСКА
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
«Все вообще пошло не так». Хэйс рассказал, почему сбежал из КХЛ после пяти матчей
Последние новости
06:00
Как выйти на новый уровень в триатлоне: план подготовки от любителя к сильным результатам
8 окт 19:30
Тренер объяснила, почему крик не помогает мотивировать спортсменов
8 окт 19:00
До 500 калорий в час: три вида спорта для тех, кто не хочет заниматься фитнесом
8 окт 16:00
Ученые заявили, что совместные тренировки укрепляют брак
8 окт 14:00
Эксперт предупредила о распространенной ошибке среди худеющих