Мини-тренировки по настольному теннису на 20 минут: упражнения дома и в зале

Тренировки не всегда должны быть долгими и сложными. Бывает, достаточно всего двадцати минут для того, чтобы отточить технику и улучшить движения. В этой статье тренер Никита Гуляев поделился небольшим, но продуктивным планом упражнений по настольному теннису, который можно выполнять как дома, так и в спортивном зале.

Приставные шаги вправо-влево

Это упражнение можно делать в любых условиях — в качестве подготовки к теннисной игре или же обычной тренировки. Рекомендуем выполнять его в 2-3 подхода по 20-30 секунд. Держаться нужно на слегка согнутых ногах, корпус должен быть наклонен вперед для имитации игровой позы.

Приставные шаги укрепляют мышцы бедра и стабилизируют суставы, тем самым обеспечивая игроку легкое передвижение у стола.

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Имитация ударов справа и слева

Для этого элемента тренировки не нужен теннисный мяч — достаточно лишь использовать силу воображения и ракетку. Упражнение стоит выполнять перед зеркалом: спортсмен делает по 50 ударов наката справа и слева с минимальной скоростью, чтобы руки запомнили технику движения.

Мышечная память в конечном итоге хорошо поможет во время игры: рука будет быстро становиться в правильную позицию при принятии удара. Кроме того, это упражнение также эффективно убирает лишние или неправильные движения под четким наблюдением тренера. В позиции без мяча их проще заметить.

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Набивание мяча на ракетке

Набивание — довольно классическое, но не менее полезное упражнение для каждого ракеточного вида спорта. Настольный теннис — не исключение. Суть этого упражнения заключается в работе с мячом сначала с одной стороны ракетки, а затем — с другой. Во время него теннисисты также меняют высоту отскока, что помогает отточить движения.

Помимо того, набивание ракеткой укрепляет кисть и пальцы, а развитая моторика и упругие мышцы улучшают движения во время игры.

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Накаты справа по диагонали

Накаты справа считаются базовыми и одними из самых важных элементов в настольном теннисе. Это фундамент, с которого начинается постановка правильной техники и развитие игрового мышления. Упражнение нужно выполнять с партнером на протяжении 2-3 минут. Встречайте мяч в высшей точке его отскока. Движение идет снизу-вперед и немного вверх за счет разгибания локтя и переноса веса тела с правой ноги на левую.

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В этом упражнении также активно участвуют ноги: из-за постоянных микрошагов для выхода на мяч тренируется координация теннисиста.

Накаты слева по диагонали

Так же, как и прошлое упражнение, накаты слева обычно выполняются в паре за 2-3 минуты. Принцип тот же: тренер подает мяч, а спортсмен встречает его ударом ракетки.

Выполнение накатов отлично развивает мышцы корпуса игроков. Это упражнение заставляет правильно задействовать предплечье и кисть и синхронизировать их с переносом веса тела.

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Чередование накатов

Как и все предыдущие упражнения с ракеткой и мячом, чередование накатов в первую очередь тренирует технику начинающего или уже уверенного теннисиста. На протяжении 3-5 минут партнер направляет мяч поочередно в левую и правую зоны, а игрок перемещается между ними.

Такой элемент тренировочного плана вырабатывает скорость реакции: упражнение приучает вовремя возвращаться в нейтральную стойку и сокращает время подготовки к следующему удару.

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Заминка

После всех основных мини-упражнений не стоит забывать и об отдыхе. На протяжении нескольких минут спортсмену необходимо осуществить легкую ходьбу, восстановить дыхание после особенно напряженных элементов и выполнить несколько спокойных движений без мяча.

В конечном итоге, план таков:

3-4 минуты — общая разминка и приставные шаги; 2 минуты — имитация ударов; 6 минут — упражнения на точность и стабильность справа и слева; 5 минут — передвижения и комбинации; 1 минута — спокойное завершение.

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Эту тренировку можно делать как в зале, так и дома при наличии нужного оборудования. При регулярном выполнении упражнений вы точно сможете усовершенствовать владение ракеткой.