От кардио до бокса: как разные виды спорта влияют на здоровье зубов
Аэробные нагрузки
Исследования подтверждают: люди, которые регулярно проводят аэробные тренировки, имеют более низкий риск развития пародонтита.
Это связано с тем, что люди, занимающиеся бегом, плаванием или велоспортом, как правило, более организованны и дисциплинированны. Они ответственны, и по этой причине у них отлично развита гигиена полости рта. Кроме того, такие люди регулярно посещают стоматолога. У них возникает минимум проблем с зубами и пародонтом.
Но есть и чисто физиологическая причина. У спортсменов, которые предпочитают кардиотренировки, обычно нормальный вес и отсутствуют проблемы с ожирением. За счет этого у них отличное кровообращение и здоровые сосуды. Когда ткани десен хорошо кровоснабжаются, усиливается локальный иммунитет. Более того, исследования показывают, что у атлетов, регулярно выполняющих аэробные тренировки, снижаются факторы системного воспаления.
Однако существует и обратная сторона кардио. При высоких интенсивностях человек часто переходит на ротовое дыхание, так как ему не хватает кислорода. Это приводит к сухости полости рта и сразу снижает защитные факторы тканей.
Слюна — важнейший защитный механизм: она содержит микроэлементы и противовирусные иммуноглобулины, которые оберегают как эмаль, так и десны. Обезвоживание лишает полость рта этой естественной защиты. Чтобы избежать сухости, во время кардионагрузок стоит следить за дыханием и по возможности стараться дышать через нос.
Силовые нагрузки
У силовых видов спорта есть отдельная зона риска. Многие спортсмены жалуются на повышенную стираемость эмали. Связь здесь прямая: в момент сильного мышечного сокращения человек неосознанно сжимает челюсти. У него возникает пиковая концентрация усилия, происходит гипертонус жевательных мышц, сильное сжатие, и на этом фоне зубы начинают страдать от колоссальной перегрузки.
При этом проблема часто остается незамеченной долгое время. Нередко изменения выявляются уже на приеме у стоматолога, когда стирание достигает значительной степени. Именно поэтому атлетам, регулярно работающим с большими весами, особенно важно проходить профилактические осмотры и обсуждать с врачом возможные проблемы.
Контактные виды спорта
Контактные виды спорта (бокс, ММА, хоккей, регби) — это зона повышенного риска травм. Во время спаррингов удары в область головы приводят к резкому смещению челюсти. Если воздействие приходится снизу вверх, возникает чрезмерный травмирующий контакт поверхностей зубов. Это прямой путь к трещинам эмали или банальному выбиванию зуба.
Здесь на помощь приходят защитные капы. Однако важно помнить, что не все из них одинаково полезны. Защита бывает стандартная, которая продается в спортивных магазинах, и сделанная индивидуально в клинике. Безусловно, персональные капы превосходят магазинные аналоги, поскольку изготавливаются по слепку. Они правильно подогнаны по форме зубов и кривизне челюстей конкретного спортсмена. Такая защита плотно сидит, не мешает дышать и выполняет свою функцию гораздо эффективнее.
Использование ирригатора, контроль дыхания через нос и индивидуальная защитная капа для контактных видов спорта — это тот минимум, который позволит сохранить здоровую улыбку на долгие годы независимо от спортивного уровня и амбиций.