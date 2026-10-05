От кардио до бокса: как разные виды спорта влияют на здоровье зубов

Спорт полезен не только для общего здоровья — он способен положительно влиять и на состояние тканей пародонта. Однако у активных нагрузок есть и обратная сторона: как любительские, так и профессиональные тренировки могут нести скрытые угрозы для полости рта. О том, как разные виды спорта влияют на здоровье зубов , рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Аэробные нагрузки

Исследования подтверждают: люди, которые регулярно проводят аэробные тренировки, имеют более низкий риск развития пародонтита.

Это связано с тем, что люди, занимающиеся бегом, плаванием или велоспортом, как правило, более организованны и дисциплинированны. Они ответственны, и по этой причине у них отлично развита гигиена полости рта. Кроме того, такие люди регулярно посещают стоматолога. У них возникает минимум проблем с зубами и пародонтом.

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Но есть и чисто физиологическая причина. У спортсменов, которые предпочитают кардиотренировки, обычно нормальный вес и отсутствуют проблемы с ожирением. За счет этого у них отличное кровообращение и здоровые сосуды. Когда ткани десен хорошо кровоснабжаются, усиливается локальный иммунитет. Более того, исследования показывают, что у атлетов, регулярно выполняющих аэробные тренировки, снижаются факторы системного воспаления.

Однако существует и обратная сторона кардио. При высоких интенсивностях человек часто переходит на ротовое дыхание, так как ему не хватает кислорода. Это приводит к сухости полости рта и сразу снижает защитные факторы тканей.

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Слюна — важнейший защитный механизм: она содержит микроэлементы и противовирусные иммуноглобулины, которые оберегают как эмаль, так и десны. Обезвоживание лишает полость рта этой естественной защиты. Чтобы избежать сухости, во время кардионагрузок стоит следить за дыханием и по возможности стараться дышать через нос.

Силовые нагрузки

У силовых видов спорта есть отдельная зона риска. Многие спортсмены жалуются на повышенную стираемость эмали. Связь здесь прямая: в момент сильного мышечного сокращения человек неосознанно сжимает челюсти. У него возникает пиковая концентрация усилия, происходит гипертонус жевательных мышц, сильное сжатие, и на этом фоне зубы начинают страдать от колоссальной перегрузки.

При этом проблема часто остается незамеченной долгое время. Нередко изменения выявляются уже на приеме у стоматолога, когда стирание достигает значительной степени. Именно поэтому атлетам, регулярно работающим с большими весами, особенно важно проходить профилактические осмотры и обсуждать с врачом возможные проблемы.

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Контактные виды спорта

Контактные виды спорта (бокс, ММА, хоккей, регби) — это зона повышенного риска травм. Во время спаррингов удары в область головы приводят к резкому смещению челюсти. Если воздействие приходится снизу вверх, возникает чрезмерный травмирующий контакт поверхностей зубов. Это прямой путь к трещинам эмали или банальному выбиванию зуба.

Здесь на помощь приходят защитные капы. Однако важно помнить, что не все из них одинаково полезны. Защита бывает стандартная, которая продается в спортивных магазинах, и сделанная индивидуально в клинике. Безусловно, персональные капы превосходят магазинные аналоги, поскольку изготавливаются по слепку. Они правильно подогнаны по форме зубов и кривизне челюстей конкретного спортсмена. Такая защита плотно сидит, не мешает дышать и выполняет свою функцию гораздо эффективнее.

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Использование ирригатора, контроль дыхания через нос и индивидуальная защитная капа для контактных видов спорта — это тот минимум, который позволит сохранить здоровую улыбку на долгие годы независимо от спортивного уровня и амбиций.