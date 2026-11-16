От школьных секций до подвальных качалок: как подростки занимались спортом в СССР

Сегодня подросток может записаться в фитнес-клуб, выбрать тренера, открыть приложение с программой тренировок и заниматься на десятках современных тренажеров. Несколько десятилетий назад все было иначе. Кто-то ходил в спортивные секции и детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а кто-то собирался с друзьями в подвалах, самостоятельно оборудовал помещения, искал штанги и мастерил тренажеры из подручных материалов.

Советская спортивная молодость не ограничивалась подвальными качалками. Работали школьные секции, группы общей физической подготовки, спортивные школы и официальные секции тяжелой атлетики. Но именно самодельные залы стали особой частью истории любительского силового спорта.

Разбираемся, где тренировались подростки, как они доставали оборудование, какие упражнения выполняли и что изменилось в современных залах.

Физкультура и ГТО вместо фитнес-клубов

У советского подростка было несколько возможностей тренироваться. Самая доступная — школьная физкультура. После уроков можно было записаться в спортивную секцию, группу ОФП или готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Фото Известия

В 1934 году появилась детская ступень комплекса «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). В дальнейшем система неоднократно менялась. В 1972 году приняли новую редакцию ГТО из пяти ступеней, рассчитанную на людей от 10 до 60 лет. Для подростков предусматривались отдельные нормативы по бегу, прыжкам, плаванию, лыжам, подтягиваниям и другим упражнениям.

О том, как была устроена школьная спортивная жизнь, можно узнать из «Энциклопедического словаря юного спортсмена» 1979 года. В нем описаны занятия в секциях, кружках и группах ОФП. Обычно тренировки проходили два-три раза в неделю. Осенью и весной школьники занимались спортивными играми, гимнастикой и легкой атлетикой, зимой — лыжами.

Фото архив «СЭ»

Существовала и более серьезная спортивная подготовка. Подростки могли поступить в детско-юношеские спортивные школы, где занимались под руководством тренеров и готовились к соревнованиям.

Масштаб физкультурного движения был значительным. По данным сборника Госкомстата СССР «СССР в цифрах в 1987 году», в спортивных секциях и группах занимались 35 млн человек, еще 15 млн посещали физкультурно-оздоровительные клубы и группы, а 6 млн занимались спортом по месту жительства. Это статистика для всех возрастов, а не только подростков.

Фото архив «СЭ»

Культуризм называли атлетической гимнастикой

Отдельная история — любительские силовые тренировки ради развития мышц и красивого телосложения. Сегодня это привычная часть фитнес-индустрии, но в СССР отношение к культуризму было неоднозначным.

Важно различать несколько направлений. Тяжелая атлетика развивалась как официальный вид спорта со своей системой подготовки и соревнований. Атлетическая гимнастика объединяла силовые упражнения для развития физических качеств и мускулатуры. Культуризм делал основной акцент на развитии мышц и внешнем виде.

В 1968 году была выпущена книга «Атлетизм: здоровье, красота, сила». Она была рассчитана на массового читателя и содержала комплексы атлетической гимнастики, рассказы об известных спортсменах и рекомендации по развитию силы. В книге также приводились истории молодых людей, которые самостоятельно занимались атлетизмом.

Фото Сергей Смирнов, Известия

Однако к некоторым самодеятельным группам атлетической гимнастики многие относились настороженно. В сентябре 1977 года газета «Советский спорт» опубликовала серию материалов «Излом» о московских подвальных залах, которые тогда называли студиями атлетической гимнастики. Журналисты критиковали отдельные практики и условия занятий.

Это не означало запрета на все силовые тренировки. Официальная тяжелая атлетика продолжала развиваться, а подростки могли заниматься в спортивных школах под руководством тренеров.

Например, в ежегоднике «Тяжелая атлетика» за 1985 год описывалась система подготовки юных спортсменов. В группы начальной подготовки ДЮСШ принимали подростков с 12 лет, в учебно-тренировочные группы первого года — с 13 лет. Для групп общей физической подготовки с силовой направленностью предусматривался прием с 10 лет.

Фото Сергей Мамонтов, Известия

Как собирали оборудование для тренировок

Один из самых известных примеров советской подвальной качалки — люберецкий клуб «Титан-Любер». Его история началась в 1973 году.

Молодые жители района «Высшая школа» обратились в комитет комсомола с просьбой выделить им часть подвала жилого дома для секции атлетической гимнастики. Власти согласились. Помещение находилось в бывшем бомбоубежище: одну часть занимали сотрудники ЖЭКа, другую — спортсмены.

С оборудованием были проблемы. Не хватало штанг, гантелей и тренажеров. Комсомольская организация выделила небольшие деньги на покупку грифов, а остальной инвентарь участники придумывали самостоятельно. Помогали и знакомые с заводов, которые могли сварить нужные конструкции.

В зале использовали гири, самодельные гантели и грифы от штанг. Некоторые силовые тренажеры придумывали прямо на месте. Получалось, что спортсмены не просто тренировались, но и сами создавали пространство для занятий.

Фото Виктор Ахломов, Известия

Постепенно эта практика переросла в нечто большее. В середине 1980-х бывшие участники подвальной качалки создали кооператив «Титан», который одним из первых в стране начал выпускать профессиональные тренажеры.

Эта история показывает, что подвальные залы были не просто местом, где собирались поднять железо. Вокруг них формировались сообщества: люди вместе искали оборудование, придумывали конструкции, обменивались опытом и помогали друг другу.

Упражнения из советских качалок

Если посмотреть на программы атлетической гимнастики того времени, можно заметить, что многие упражнения практически не изменились.

В силовых тренировках использовали:

жим штанги лежа;

приседания со штангой;

становую тягу;

подъем штанги на бицепс;

французский жим;

подтягивания;

отжимания на брусьях.

Фото архив «СЭ»

Книга Тэнно и Сорокина 1968 года содержала комплексы упражнений с отягощениями и рекомендации по развитию основных мышечных групп. Это один из примеров того, что силовая подготовка была доступна не только профессиональным тяжелоатлетам, но и массовому читателю.

Выбор упражнений во многом зависел от оборудования. Для жима лежа требовались скамья, гриф и блины, а для подтягиваний хватало обычной перекладины. Для тренировки рук можно было использовать даже самодельные гантели.

Некоторые подвальные залы самостоятельно собирали и простейшие блочные конструкции. Трос с рукоятью пропускали через перекладину, а в качестве отягощения использовали гири или диски от штанги. Такие приспособления позволяли разнообразить тренировки, когда профессиональных тренажеров не хватало.

Фото Михаил Покатило, Известия

Сегодня жим лежа, приседания, тяги, сгибания рук и подтягивания остаются основой многих силовых программ. Изменилось прежде всего оборудование: появились более удобные стойки, регулируемые скамьи, грузоблочные и рычажные тренажеры, кардиозоны и отдельные пространства для функционального тренинга.

От самодельного железа к официальному спортивному движению

К концу 1980-х атлетическая гимнастика постепенно выходила из неформальной среды. 11 августа 1987 года в подмосковной Кубинке создали Федерацию атлетизма СССР. Ее первым президентом стал тяжелоатлет и писатель Юрий Власов.

В начале июня 1988 года состоялся первый Кубок СССР по атлетизму. Осенью лучшие советские спортсмены отправились на первый чемпионат мира в Австралию. Эти события стали важными этапами развития организованного атлетизма в стране.

Фото Г. Ивановский, Известия

Современные подростки и молодые любители спорта находятся в совершенно других условиях. Вместо поиска подвала можно выбрать фитнес-клуб, секцию, спортивную школу или уличную площадку. Не нужно самостоятельно искать металл для изготовления инвентаря или собирать оборудование из подручных материалов.

Но главное отличие не в самих упражнениях. Подтягивания, приседания, жимы и тяги были востребованы десятилетия назад и остаются популярными сегодня.

Советская подвальная качалка часто была небольшим сообществом, которое создавали сами участники. Они вместе обустраивали помещение, делились знаниями и постепенно превращали увлечение в полноценную спортивную жизнь.

Именно эта сторона истории интереснее всего: иногда для начала занятий подросткам не требовались ни дорогой абонемент, ни модный тренажер. Достаточно было желания тренироваться и компании людей, готовых делать это вместе.