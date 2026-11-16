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Как подростки тренировались в СССР: ГТО, спортивные секции и подвальные качалки
Тренировки и восстановление

Сегодня, 06:00

8 мин.

От школьных секций до подвальных качалок: как подростки занимались спортом в СССР

Илья Гордеев
Автор
Старый и новый спортзал
Фото Александр Шемляев, Russian Look, Global Look Press; Эдуард Корниенко, Известия

Сегодня подросток может записаться в фитнес-клуб, выбрать тренера, открыть приложение с программой тренировок и заниматься на десятках современных тренажеров. Несколько десятилетий назад все было иначе. Кто-то ходил в спортивные секции и детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а кто-то собирался с друзьями в подвалах, самостоятельно оборудовал помещения, искал штанги и мастерил тренажеры из подручных материалов.

Советская спортивная молодость не ограничивалась подвальными качалками. Работали школьные секции, группы общей физической подготовки, спортивные школы и официальные секции тяжелой атлетики. Но именно самодельные залы стали особой частью истории любительского силового спорта.

Разбираемся, где тренировались подростки, как они доставали оборудование, какие упражнения выполняли и что изменилось в современных залах.

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Физкультура и ГТО вместо фитнес-клубов

У советского подростка было несколько возможностей тренироваться. Самая доступная — школьная физкультура. После уроков можно было записаться в спортивную секцию, группу ОФП или готовиться к сдаче нормативов ГТО.

ГТО
Фото Известия

В 1934 году появилась детская ступень комплекса «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). В дальнейшем система неоднократно менялась. В 1972 году приняли новую редакцию ГТО из пяти ступеней, рассчитанную на людей от 10 до 60 лет. Для подростков предусматривались отдельные нормативы по бегу, прыжкам, плаванию, лыжам, подтягиваниям и другим упражнениям.

О том, как была устроена школьная спортивная жизнь, можно узнать из «Энциклопедического словаря юного спортсмена» 1979 года. В нем описаны занятия в секциях, кружках и группах ОФП. Обычно тренировки проходили два-три раза в неделю. Осенью и весной школьники занимались спортивными играми, гимнастикой и легкой атлетикой, зимой — лыжами.

Архивный кадр СССР
Фото архив «СЭ»

Существовала и более серьезная спортивная подготовка. Подростки могли поступить в детско-юношеские спортивные школы, где занимались под руководством тренеров и готовились к соревнованиям.

Масштаб физкультурного движения был значительным. По данным сборника Госкомстата СССР «СССР в цифрах в 1987 году», в спортивных секциях и группах занимались 35 млн человек, еще 15 млн посещали физкультурно-оздоровительные клубы и группы, а 6 млн занимались спортом по месту жительства. Это статистика для всех возрастов, а не только подростков.

Массовый старт в СССР
Фото архив «СЭ»

Культуризм называли атлетической гимнастикой

Отдельная история — любительские силовые тренировки ради развития мышц и красивого телосложения. Сегодня это привычная часть фитнес-индустрии, но в СССР отношение к культуризму было неоднозначным.

Важно различать несколько направлений. Тяжелая атлетика развивалась как официальный вид спорта со своей системой подготовки и соревнований. Атлетическая гимнастика объединяла силовые упражнения для развития физических качеств и мускулатуры. Культуризм делал основной акцент на развитии мышц и внешнем виде.

В 1968 году была выпущена книга «Атлетизм: здоровье, красота, сила». Она была рассчитана на массового читателя и содержала комплексы атлетической гимнастики, рассказы об известных спортсменах и рекомендации по развитию силы. В книге также приводились истории молодых людей, которые самостоятельно занимались атлетизмом.

Штангист на соревнованиях
Фото Сергей Смирнов, Известия

Однако к некоторым самодеятельным группам атлетической гимнастики многие относились настороженно. В сентябре 1977 года газета «Советский спорт» опубликовала серию материалов «Излом» о московских подвальных залах, которые тогда называли студиями атлетической гимнастики. Журналисты критиковали отдельные практики и условия занятий.

Это не означало запрета на все силовые тренировки. Официальная тяжелая атлетика продолжала развиваться, а подростки могли заниматься в спортивных школах под руководством тренеров.

Например, в ежегоднике «Тяжелая атлетика» за 1985 год описывалась система подготовки юных спортсменов. В группы начальной подготовки ДЮСШ принимали подростков с 12 лет, в учебно-тренировочные группы первого года — с 13 лет. Для групп общей физической подготовки с силовой направленностью предусматривался прием с 10 лет.

Значок ДЮСШ
Фото Сергей Мамонтов, Известия

Как собирали оборудование для тренировок

Один из самых известных примеров советской подвальной качалки — люберецкий клуб «Титан-Любер». Его история началась в 1973 году.

Молодые жители района «Высшая школа» обратились в комитет комсомола с просьбой выделить им часть подвала жилого дома для секции атлетической гимнастики. Власти согласились. Помещение находилось в бывшем бомбоубежище: одну часть занимали сотрудники ЖЭКа, другую — спортсмены.

С оборудованием были проблемы. Не хватало штанг, гантелей и тренажеров. Комсомольская организация выделила небольшие деньги на покупку грифов, а остальной инвентарь участники придумывали самостоятельно. Помогали и знакомые с заводов, которые могли сварить нужные конструкции.

В зале использовали гири, самодельные гантели и грифы от штанг. Некоторые силовые тренажеры придумывали прямо на месте. Получалось, что спортсмены не просто тренировались, но и сами создавали пространство для занятий.

Советская гиря
Фото Виктор Ахломов, Известия

Постепенно эта практика переросла в нечто большее. В середине 1980-х бывшие участники подвальной качалки создали кооператив «Титан», который одним из первых в стране начал выпускать профессиональные тренажеры.

Эта история показывает, что подвальные залы были не просто местом, где собирались поднять железо. Вокруг них формировались сообщества: люди вместе искали оборудование, придумывали конструкции, обменивались опытом и помогали друг другу.

Упражнения из советских качалок

Если посмотреть на программы атлетической гимнастики того времени, можно заметить, что многие упражнения практически не изменились.

В силовых тренировках использовали:

  • жим штанги лежа;
  • приседания со штангой;
  • становую тягу;
  • подъем штанги на бицепс;
  • французский жим;
  • подтягивания;

  • отжимания на брусьях.

Девушки-атлетки на соревнованиях
Фото архив «СЭ»

Книга Тэнно и Сорокина 1968 года содержала комплексы упражнений с отягощениями и рекомендации по развитию основных мышечных групп. Это один из примеров того, что силовая подготовка была доступна не только профессиональным тяжелоатлетам, но и массовому читателю.

Выбор упражнений во многом зависел от оборудования. Для жима лежа требовались скамья, гриф и блины, а для подтягиваний хватало обычной перекладины. Для тренировки рук можно было использовать даже самодельные гантели.

Некоторые подвальные залы самостоятельно собирали и простейшие блочные конструкции. Трос с рукоятью пропускали через перекладину, а в качестве отягощения использовали гири или диски от штанги. Такие приспособления позволяли разнообразить тренировки, когда профессиональных тренажеров не хватало.

Спортивные девушки
Фото Михаил Покатило, Известия

Сегодня жим лежа, приседания, тяги, сгибания рук и подтягивания остаются основой многих силовых программ. Изменилось прежде всего оборудование: появились более удобные стойки, регулируемые скамьи, грузоблочные и рычажные тренажеры, кардиозоны и отдельные пространства для функционального тренинга.

От самодельного железа к официальному спортивному движению

К концу 1980-х атлетическая гимнастика постепенно выходила из неформальной среды. 11 августа 1987 года в подмосковной Кубинке создали Федерацию атлетизма СССР. Ее первым президентом стал тяжелоатлет и писатель Юрий Власов.

В начале июня 1988 года состоялся первый Кубок СССР по атлетизму. Осенью лучшие советские спортсмены отправились на первый чемпионат мира в Австралию. Эти события стали важными этапами развития организованного атлетизма в стране.

Юрий Власов, советский тяжелоатлет
Фото Г. Ивановский, Известия

Современные подростки и молодые любители спорта находятся в совершенно других условиях. Вместо поиска подвала можно выбрать фитнес-клуб, секцию, спортивную школу или уличную площадку. Не нужно самостоятельно искать металл для изготовления инвентаря или собирать оборудование из подручных материалов.

Но главное отличие не в самих упражнениях. Подтягивания, приседания, жимы и тяги были востребованы десятилетия назад и остаются популярными сегодня.

Советская подвальная качалка часто была небольшим сообществом, которое создавали сами участники. Они вместе обустраивали помещение, делились знаниями и постепенно превращали увлечение в полноценную спортивную жизнь.

Именно эта сторона истории интереснее всего: иногда для начала занятий подросткам не требовались ни дорогой абонемент, ни модный тренажер. Достаточно было желания тренироваться и компании людей, готовых делать это вместе.

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