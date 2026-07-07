Врач назвала виды активностей, которые опасны для глаз

Некоторые виды физической нагрузки могут быть небезопасны для людей с заболеваниями глаз. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По словам специалиста, особую осторожность следует проявлять при занятиях тяжелой атлетикой и выполнении силовых упражнений, во время которых человек задерживает дыхание.

Как пояснила Шилова, такие нагрузки могут приводить к резкому росту внутригрудного и внутриглазного давления. Поэтому людям с глаукомой, выраженной близорукостью — более минус 6 диоптрий, заболеваниями сетчатки, а также пациентам после операций на глазах необходимо предварительно обсудить допустимый уровень физической активности с лечащим врачом.

Кроме того, офтальмохирург напомнила о важности защиты глаз на улице. В солнечную погоду стоит использовать качественные солнцезащитные очки с УФ-фильтром: это помогает уменьшить вредное воздействие ультрафиолета на хрусталик и сетчатку.