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Вице-чемпион мира по скейтбордингу рассказал, стоит ли любителю снимать свои попытки на видео
Тренировки и восстановление

2 сентября, 15:30

1 мин.

Вице-чемпион мира по скейтбордингу рассказал, стоит ли любителю снимать свои попытки на видео

Мария Задорожная
Автор
Фото Getty Images

В эксклюзивной беседе с «СЭ» вице-чемпион мира по скейтбордингу, профессиональный скейтбордист Матиас Дель Олио рассказал, стоит ли любителю снимать свои попытки на видео и как разбор записей помогает исправлять ошибки.

«В больших видах спорта съемку используют все: футболисты, боксеры, бойцы ММА — всем нужно видеть себя со стороны. Когда катаешься, себя не видишь», — сказал эксперт.

Спортсмен добавил, что очень важно снимать, пересматривать и обсуждать свои тренировки с теми, кто разбирается.

«Можете написать мне в директ: если есть клип, посмотрим и дадим совет», — заключил Матиас.

Матиас Дель Олио.Вице-чемпион мира по скейтбордингу назвал три базовых навыка, которые нужно освоить перед сложными трюками
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