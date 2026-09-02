Вице-чемпион мира по скейтбордингу рассказал, стоит ли любителю снимать свои попытки на видео

В эксклюзивной беседе с «СЭ» вице-чемпион мира по скейтбордингу, профессиональный скейтбордист Матиас Дель Олио рассказал, стоит ли любителю снимать свои попытки на видео и как разбор записей помогает исправлять ошибки.

«В больших видах спорта съемку используют все: футболисты, боксеры, бойцы ММА — всем нужно видеть себя со стороны. Когда катаешься, себя не видишь», — сказал эксперт.

Спортсмен добавил, что очень важно снимать, пересматривать и обсуждать свои тренировки с теми, кто разбирается.

«Можете написать мне в директ: если есть клип, посмотрим и дадим совет», — заключил Матиас.