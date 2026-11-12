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Ученые выяснили, что спорт помогает легче переносить стресс
Тренировки и восстановление

12 ноября, 17:00

2 мин.

Ученые выяснили, что спорт помогает легче переносить стресс

Мария Задорожная
Автор
Пара занимается спортом
Фото dusanpetkovic, iStock

Регулярная физическая активность связана с более высокой психологической устойчивостью — способностью сохранять или восстанавливать эмоциональное равновесие после стрессовых событий. К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета, проанализировавшие данные 26 210 человек. Работа опубликована в научном журнале Nature Mental Health.

Исследователи изучили 208 возможных факторов, способных влиять на психологическую устойчивость, и выделили 35 показателей, имеющих статистически значимую связь с ней. Среди них оказались физическая активность, качество семейных отношений, участие в волонтерской деятельности и удовлетворенность жизнью.

Участники, выполнявшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения по двигательной активности, в среднем демонстрировали более благоприятные показатели психологической устойчивости. При этом связь физической активности с устойчивостью к стрессу оказалась более выраженной среди мужчин. Для людей старше 60 лет положительные ассоциации с социальными связями, волонтерством и физической активностью были заметнее, чем для самой молодой группы участников.

Руководитель исследования, доцент Гонконгского университета Майкл Ни, подчеркнул, что полученные результаты согласуются с частью ранее опубликованных исследований в западных странах. Однако ученый обратил внимание на важное ограничение: наблюдательный характер работы не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Это означает, что исследование не доказывает, будто занятия спортом сами по себе обязательно повышают психологическую устойчивость.

Исследователь Гарвардской медицинской школы Кармел Чой, участвовавшая в проекте, отметила, что способность справляться со стрессом зависит не только от личных привычек, но и от социальных условий, отношений с окружающими и доступной поддержки.

По мнению ученых, дальнейшие исследования должны проверить, могут ли специальные программы, направленные на физическую активность и укрепление социальных связей, непосредственно улучшать психологическую устойчивость людей.

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