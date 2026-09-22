Ученые назвали два упражнения для укрепления костей

Регулярная быстрая ходьба и бег трусцой оказались наиболее эффективными видами физической активности для поддержания минеральной плотности костной ткани. К такому выводу пришли китайские исследователи, изучив данные 18 429 человек старше 40 лет. Результаты анализа опубликованы в журнале BMJ.

Ученые обобщили сведения из 124 ранее проведенных исследований, в которых оценивалось влияние разных тренировок на состояние скелета. В числе рассмотренных видов активности были силовые занятия, ходьба, бег и йога.

Наиболее заметная связь с улучшением минеральной плотности костей наблюдалась у участников, которые практиковали быструю ходьбу или бегали в умеренном темпе. Положительный эффект также отмечался при сочетании аэробных и силовых тренировок, однако он распространялся не на все исследованные отделы скелета.

По оценке авторов работы, ощутимые изменения могут быть связаны примерно с 600 MET-минутами физической нагрузки в неделю. Для большинства людей это соответствует двум-трем часам быстрой ходьбы либо легкого бега за семь дней.

Исследователи подчеркнули, что полученные данные не доказывают: именно такой объем занятий способен гарантированно предотвратить остеопороз или переломы. При этом физические упражнения в целом могут замедлять возрастное снижение минеральной плотности костей в пояснице, области шейки бедра и тазобедренных суставах.

Эффект оказался неодинаковым для разных групп. Более выраженные результаты наблюдались у людей среднего возраста и участников с нормальным индексом массы тела. У пожилых людей, а также у людей с избыточным весом или ожирением влияние тренировок было менее заметным.