Триатлетам рассказали, как определить лактатный порог без лабораторных исследований

Лактатный порог помогает спортсменам определять оптимальную интенсивность тренировок и эффективнее готовиться к соревнованиям. О том, как рассчитать этот показатель без лабораторного оборудования, рассказали эксперты изданию Triathlete.

Лактат образуется в мышцах при использовании глюкозы в качестве источника энергии. При невысокой физической нагрузке его концентрация в крови остается относительно стабильной. Однако с увеличением интенсивности наступает момент, когда уровень лактата начинает расти значительно быстрее. Этот переход называют лактатным порогом. Знание показателя особенно полезно бегунам, велосипедистам и триатлетам. На его основе можно определять тренировочные зоны, контролировать нагрузку и выбирать темп для соревнований.

Наиболее точный способ измерения лактатного порога — лабораторный тест с анализом крови при разных уровнях нагрузки. Однако эксперты предлагают более доступный вариант самостоятельной оценки. Для этого необходимо провести 20-минутную разминку, после чего выполнить 30-минутный бег или велосипедную тренировку с максимально высокой, но устойчивой интенсивностью.

Средний темп бега или мощность на велосипеде за 30 минут станут приблизительными пороговыми показателями. Для определения пороговой частоты сердечных сокращений нужно рассчитать средний пульс за последние 20 минут теста. Полученные значения позволяют определить индивидуальные тренировочные зоны и распределять нагрузки с учетом возможностей организма.

При этом полевой тест дает ориентировочную оценку и не заменяет лабораторную диагностику. Для получения достоверного результата важно правильно распределить усилия и не начинать испытание слишком быстро.