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Триатлет рассказал, как избежать потери фляги во время велогонки
Тренировки и восстановление

30 октября, 14:00

1 мин.

Триатлет рассказал, как избежать потери фляги во время велогонки

Мария Задорожная
Автор
Триатлет на велогонке
Фото Pavel1964, iStock

Потеря фляги во время велосипедного этапа триатлона может не только нарушить план питания и гидратации спортсмена, но и создать опасность для других участников. О том, как избежать такой ситуации, рассказал журналу Triathlete триатлет Ти Джей Толлаксон.

Особенно часто проблема возникает при использовании систем гидратации, расположенных за седлом. Такие крепления могут быть аэродинамически выгоднее обычных держателей на раме, однако сильнее реагируют на неровности дороги.

Конструкция работает по принципу трамплина: удары от колес передаются на крепление и могут выбросить бутылку. Риск увеличивается, если держатель расположен далеко от седла или его болты постепенно ослабевают от вибрации.

Чтобы избежать потери фляги, рекомендуется устанавливать крепление как можно ближе к седлу. Болты следует надежно затягивать, используя подходящий фиксатор резьбы.

Еще одно важное условие — совместимость бутылки и держателя. Крепление должно достаточно плотно удерживать флягу, но при этом позволять спортсмену доставать ее во время движения.

В качестве примеров надежных систем атлет приводит Profile Design RMP, TriRig Beta и X-Lab Aero Carbon Wing. Есть и бюджетные способы усилить фиксацию. Например, использовать противоскользящую ленту на внутренней поверхности держателя либо дополнительно закреплять бутылку резинкой. При этом слишком тугая фиксация тоже нежелательна: спортсмен должен иметь возможность безопасно пользоваться флягой, не отвлекаясь от управления велосипедом.

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