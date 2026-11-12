Тренер рассказал, почему бегуны перегружаются и мало едят

Тренер по бегу Дэвид Рош, работавший с призером Нью-Йоркского марафона — 2026 Джесс Макклейн, рассказал Letsrun о распространенных ошибках подготовки спортсменов на выносливость

По мнению Роша, часть бегунов слишком часто выполняет интенсивные тренировки и при этом недооценивает потребность организма в энергии. Особое внимание тренер уделяет углеводам во время длительных нагрузок.

В качестве примера для некоторых подготовленных спортсменов он предлагает проверять переносимость питания начиная примерно с 75 г углеводов в час во время двухчасовой интенсивной тренировки. Это подход конкретного тренера, а не универсальная норма для всех.

Количество и состав питания зависят от продолжительности нагрузки, интенсивности и индивидуальной переносимости. Новичкам не следует резко увеличивать дозировки: стратегию питания необходимо заранее проверять на тренировках.