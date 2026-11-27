Тренер рассказал, как менять плавательную тренировку в слишком холодном или теплом бассейне

Температура воды в бассейне может влиять на переносимость нагрузки, поэтому пловцам не всегда стоит выполнять запланированную тренировку без изменений. Тренер по плаванию Эндрю Шиф рассказал, как адаптировать занятия в слишком теплом или холодном бассейне, пишет Triathlete.

В теплой воде организму сложнее отдавать тепло. Шиф советует снизить скорость, увеличить интервалы отдыха и осторожнее относиться к тяжелой аэробной работе. Даже если пловец способен завершить запланированный объем, восстановление после такой тренировки может занять больше времени.

В холодном бассейне, напротив, важно не допускать длительных пауз. Тренер рекомендует активнее разминаться, сокращать отдых между отрезками и ограничивать скоростную работу, если мышцы не успевают согреться. Между быстрыми отрезками можно добавить спокойное плавание на спине, чтобы оставаться в движении.

Шиф подчеркивает, что в необычных температурных условиях нужно корректировать ожидания от результата. Ориентироваться только на привычный темп и заставлять себя выполнять план любой ценой не стоит.