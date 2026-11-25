Тренер посоветовала начинать прогулки с пяти минут, если 20 минут пока тяжело

Начинать регулярные прогулки можно не с получаса и не с обязательной нормы шагов, а с нескольких минут, которые человек способен пройти без чрезмерного напряжения. Такой подход предложила сертифицированный тренер по оздоровительному фитнесу Эйми «Эй-Джей» Джонс в беседе с Fit&Well.

Джонс рассказала, что ходьба стала частью ее собственного пути снижения веса, но важна для нее не только как способ расходовать калории. Она также гуляет ради удовольствия и поддержки психологического самочувствия.

В качестве примера тренер описала 20-минутную прогулку: первые пять минут — комфортный темп и разминка, следующие пять — чуть более активная ходьба, затем можно добавить короткие ускорения или подъем в горку, а последние минуты пройти спокойно.

При этом Джонс подчеркивает, что 20 минут не должны становиться обязательным минимумом. Если такая продолжительность пока кажется сложной, можно начать с пяти или даже двух минут и постепенно увеличивать нагрузку. Это личный подход специалиста, а не универсальная программа для всех.