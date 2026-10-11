Тренер объяснил, как любителю выйти на новый уровень в триатлоне без вреда для здоровья

Подготовка в триатлоне требует постепенности, терпения и обязательного контроля здоровья. Об этом в беседе с «СЭ» рассказал тренер высшей категории Кирилл Голдовский.

Специалист подчеркнул, что путь в спорте следует начинать с медицинского чекапа. Необходимы лабораторные исследования крови, УЗИ, эхокардиограмма и нагрузочные тесты на велоэргометре или беговой дорожке, чтобы оценить состояние сердца и готовность организма к нагрузкам.

По словам тренера, тренировочные объемы важно наращивать плавно — не более чем на 5-10% в неделю. Новичкам лучше начинать с коротких дистанций и занятий через день, обязательно оставляя время на восстановление нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Для подготовки к длинным дистанциям вроде Ironman требуется от полутора до двух лет регулярной работы. При этом пик формы наступает примерно на четвертый год занятий. Голдовский предостерег спортсменов от форсирования нагрузок: спешка ведет к раннему выгоранию и тяжелым травмам.