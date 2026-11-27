Тренер назвала два динамических упражнения для разминки перед тренировкой ног

Перед силовой тренировкой ног полезно включать в разминку динамические движения, которые подготавливают мышцы и суставы к предстоящей работе. Такие рекомендации дала тренер и специалист по физиологии упражнений Кортни Смит в беседе с Men's Journal.

Первое упражнение — динамический наклон с выносом пятки вперед (hamstring scoops). Нужно сделать шаг, поставить пятку на пол, выпрямить переднюю ногу и наклониться к ней с ровной спиной, затем плавно вернуться в исходное положение и повторить движение другой ногой. Смит предлагает два подхода по десять повторений на каждую сторону.

Второе упражнение — боковые выпады. Из широкой стойки нужно перенести вес на одну ногу, согнуть ее и отвести таз назад, сохраняя вторую ногу прямой. Затем вернуться в центр и повторить в другую сторону. Рекомендация специалиста — два подхода по восемь повторений на сторону.

Динамическая разминка не означает полный отказ от статической растяжки: у нее есть место в тренировочном процессе. Но непосредственно перед тяжелыми приседаниями полезно также выполнить несколько легких разминочных подходов с тем же движением, которое будет в основной части занятия.