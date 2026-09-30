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Врач рассказала, что нужно знать перед сдачей норматива ГТО по бегу
Тренировки и восстановление

30 сентября, 19:10

2 мин.

Врач рассказала, что нужно знать перед сдачей норматива ГТО по бегу

Мария Задорожная
Автор
Бег на стадионе
Фото wundervisuals, iStock

Беговые дисциплины остаются фундаментом комплекса ГТО, охватывая 18 возрастных ступеней — от первоклассников до атлетов 70+. Для каждой категории предусмотрен свой набор дистанций: короткими считаются отрезки 10, 30, 60 и 100 метров, а проверкой выносливости служат забеги на 1, 1.5, 2 и 3 км, а также кроссы до 5 км.

Для прохождения тестирования важна не только физическая форма, но и соблюдение формальностей. Помимо спортивных результатов, участникам необходимо получить медицинский допуск. Важный нюанс: один лишь бег не принесет награду — комплекс включает подтягивания, прыжки, стрельбу и другие тесты. В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач общей практики Елена Павлова рассказала, что нужно учесть перед выходом на дистанцию.

«Готовиться к сдаче беговых нормативов ГТО следует заранее и с учетом выбранной дистанции. Важно подобрать удобную спортивную обувь, соблюдать питьевой режим и не выходить на тестирование натощак или сразу после плотного приема пищи», — отметила эксперт.

Перед сдачей нормативов особенно внимательными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто долго не занимался спортом. Не следует пытаться выполнить норматив на фоне повышенной температуры, острой инфекции, недавней травмы или плохого самочувствия.

«Если во время бега возникают боль в груди, выраженная одышка, головокружение, потемнение в глазах или нарушение сердечного ритма, нагрузку нужно немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью. Главная задача подготовки — не разовая попытка любой ценой, а безопасное и прогнозируемое выполнение норматива», — сказала врач.

Отметим, что итоговый знак (золото, серебро или бронза) выдается по «нижнему» результату: даже одна «бронза» при остальных «золотых» показателях определит итоговый цвет значка. Помимо престижа, знак ГТО дает реальные льготы. Абитуриенты получают дополнительные баллы к ЕГЭ, студенты — повышенную стипендию, а с января 2025 года отличники ГТО имеют право на налоговый вычет. Главное — успеть сдать все нормативы в течение 365 дней, пока не произошел переход в следующую возрастную ступень.

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