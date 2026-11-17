Специалист назвал пять упражнений, которые помогут легче подниматься по лестнице

Людям старшего возраста можно тренировать силу ног и равновесие с помощью простых упражнений без тренажеров. Специалист по остеопатии Алес Улишченко назвал пять вариантов, которые помогают подготовиться к повседневным нагрузкам, в том числе к подъему по лестнице. Комплекс опубликован в Fit&Well.

В него входят вставание со стула, подъемы на невысокую ступень, контролируемое опускание пятки, подъемы на носки и стояние на одной ноге. Эти движения задействуют мышцы ног и помогают развивать устойчивость.

Вставание со стула тренирует силу, необходимую для подъема из положения сидя. Подъемы на ступень имитируют движение при преодолении лестницы. Контролируемое опускание пятки и подъемы на носки направлены на мышцы голени, а стойка на одной ноге помогает работать над балансом.

Специалист рекомендует выполнять комплекс два-три раза в неделю и увеличивать нагрузку постепенно. При необходимости можно использовать устойчивую опору, чтобы сохранять равновесие.

Комплекс не заменяет индивидуальную программу реабилитации. Если при движении возникает боль, есть недавняя операция, выраженные нарушения равновесия или диагностированные заболевания суставов, перед началом занятий стоит обсудить упражнения с врачом или физиотерапевтом.