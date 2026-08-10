Россиянам рассказали, как сэкономить на абонементах в спортзал

Россияне могут частично компенсировать расходы на фитнес-клубы и бассейны за счет социального налогового вычета. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

По его словам, вернуть можно 13 процентов от суммы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная база для расчета вычета составляет 150 тысяч рублей в год, поэтому предельная сумма возврата достигает 19,5 тысячи рублей.

Свищев отметил, что такой механизм позволяет экономить не только на собственных занятиях спортом. С 1 января 2026 года оформить вычет можно также за оплату фитнеса или бассейна для родителей-пенсионеров. Ранее льгота распространялась на самого налогоплательщика и его детей.

Если в семье официально работают оба супруга и оба платят НДФЛ, общий размер возврата может составить до 39 тысяч рублей в год.

Для получения вычета важно, чтобы спортивная организация входила в реестр Минспорта РФ. Сейчас в нем числится более 5,6 тысячи объектов. Подтвердить расходы нужно специальной справкой об оплате физкультурно-оздоровительных услуг, которую выдает клуб или спортивное учреждение.

Оформить возврат можно через работодателя, через налоговую инспекцию по итогам года или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика.