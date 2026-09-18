Психолог рассказала, как приучиться к утренним пробежкам без насилия над собой

Привычку бегать по утрам лучше формировать постепенно, не заставляя себя сразу вставать на рассвете и преодолевать большие дистанции. Такой подход поможет избежать срывов и негативного отношения к физической активности. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала семейный психолог Оксана Гайнулина.

По словам специалиста, резкие изменения даются мозгу сложнее. Если человек раньше не просыпался в шесть утра, ранний подъем уже становится новой привычкой. Одновременно с этим ему приходится осваивать бег и увеличивать продолжительность тренировок. Сочетание нескольких непривычных задач может привести к тому, что человек быстро откажется от занятий.

Гайнулина рекомендовала начинать с одной новой привычки. Например, сначала можно постепенно привыкать к более раннему подъему, а пробежки проводить два-три раза в неделю. В остальные дни достаточно сохранять новый режим сна и бодрствования.

Психолог также посоветовала заранее готовиться к тренировке. Вечером можно приготовить спортивную одежду, обувь, воду и наушники. Это сократит количество решений, которые приходится принимать утром, и снизит вероятность отказаться от пробежки.

Начинать занятия эксперт предложила с 15 минут легкого бега, не стремясь сразу преодолеть большую дистанцию. Положительный опыт поможет закрепить привычку и сформировать ощущение, что тренировка посильна.

Отдельно Гайнулина призвала не ругать себя за пропуски. По ее словам, дисциплина заключается не в ежедневных тренировках до полного изнеможения, а в способности возвращаться к занятиям после перерыва.

Кроме того, человеку важно понимать, зачем ему нужны утренние пробежки. Осознание личной пользы физической активности помогает легче сохранять мотивацию и поддерживать новый режим.