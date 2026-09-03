Психолог объяснила, почему возникает чувство вины за пропущенную тренировку

Чувство вины после пропущенной тренировки часто связано не со спортом, а с внутренними установками человека. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала психолог Оксана Гайнулина.

По словам эксперта, некоторые люди воспринимают тренировку как подтверждение собственной дисциплинированности. Такое отношение может сформироваться еще в детстве, если любовь и одобрение взрослых приходилось заслуживать хорошим поведением и достижениями. В результате пропущенное занятие начинает восприниматься как неудача, а спорт превращается из способа заботы о себе в своеобразный экзамен.

Эксперт подчеркнула, что организму необходимо чередование нагрузки и восстановления. Способность учитывать свое состояние и при необходимости делать перерыв свидетельствует о зрелом и бережном отношении к себе.

Вместо самокритики психолог рекомендует выяснить причину пропуска. Возможно, человек устал и нуждается в восстановлении. В таком случае отдых принесет больше пользы, чем тренировка, выполненная ради очередной отметки в расписании.

Эксперт также посоветовала отказаться от стремления соблюдать график идеально. Дисциплина предполагает регулярность, поэтому после пропущенного занятия достаточно вернуться к привычному режиму. Если срывы происходят постоянно, стоит пересмотреть расписание и составить более реалистичный план.

Сохранять мотивацию помогает и понимание цели занятий, например укрепление здоровья или улучшение физической формы. По мнению психолога, здоровые отношения со спортом строятся не на чувстве вины, а на уважении к себе.