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Психолог объяснила, почему возникает чувство вины за пропущенную тренировку
Тренировки и восстановление

Сегодня, 18:00

1 мин.

Психолог объяснила, почему возникает чувство вины за пропущенную тренировку

Мария Задорожная
Автор
Девушка тренируется
Фото Dimensions, iStock

Чувство вины после пропущенной тренировки часто связано не со спортом, а с внутренними установками человека. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала психолог Оксана Гайнулина.

По словам эксперта, некоторые люди воспринимают тренировку как подтверждение собственной дисциплинированности. Такое отношение может сформироваться еще в детстве, если любовь и одобрение взрослых приходилось заслуживать хорошим поведением и достижениями. В результате пропущенное занятие начинает восприниматься как неудача, а спорт превращается из способа заботы о себе в своеобразный экзамен.

Эксперт подчеркнула, что организму необходимо чередование нагрузки и восстановления. Способность учитывать свое состояние и при необходимости делать перерыв свидетельствует о зрелом и бережном отношении к себе.

Вместо самокритики психолог рекомендует выяснить причину пропуска. Возможно, человек устал и нуждается в восстановлении. В таком случае отдых принесет больше пользы, чем тренировка, выполненная ради очередной отметки в расписании.

Эксперт также посоветовала отказаться от стремления соблюдать график идеально. Дисциплина предполагает регулярность, поэтому после пропущенного занятия достаточно вернуться к привычному режиму. Если срывы происходят постоянно, стоит пересмотреть расписание и составить более реалистичный план.

Сохранять мотивацию помогает и понимание цели занятий, например укрепление здоровья или улучшение физической формы. По мнению психолога, здоровые отношения со спортом строятся не на чувстве вины, а на уважении к себе.

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