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Психолог объяснил, чем опасна фитнес-зависимость
Тренировки и восстановление

28 июля, 13:30

2 мин.

Психолог объяснил, чем опасна фитнес-зависимость

Мария Задорожная
Автор
Девушка с гирей
Фото Drazen Zigic, iStock

Психолог Дмитрий Ягудин в интервью «Известиям» рассказал о двойственной роли тренировок в фитнес-зале. С одной стороны, физическая активность укрепляет здоровье, с другой — может нанести вред и даже сформировать зависимость, если подходить к занятиям без учета реальных целей и возможностей организма.

Эксперт настаивает на четком разграничении между профессиональным спортом и физкультурой для поддержания здоровья. В большом спорте атлеты годами выстраивают жизнь вокруг достижения результатов: тело становится инструментом для выполнения нормативов и завоевания разрядов. Любители же нередко пытаются воспроизвести этот подход, невольно копируя режим и нагрузки профессионалов. Такая стратегия чревата травмами и приводит к тому, что спорт вытесняет остальные сферы жизни.

По наблюдениям эксперта, проблема усугубляется тем, что не все тренеры осознают эту разницу и порой чрезмерно подстегивают клиентов. Тревожным сигналом служит стресс из-за пропущенной тренировки — это может указывать на формирование нездоровой привязанности к нагрузкам. По словам психолога, цель занятий — придать человеку бодрости, поддерживать тонус и улучшать самочувствие, а не доводить до полного истощения: ресурсы организма не безграничны.

«Спорт должен вас делать здоровее, активнее и держать вас в тонусе, но ни в коем случае не изнурять вас», — подчеркнул психолог.

Нередко фитнес превращается в способ эмоциональной разрядки: люди используют тренировки как инструмент для сброса напряжения, гнева и накопившихся переживаний. Вместо того чтобы обратиться за помощью к специалисту, они несколько раз в неделю отправляются в зал. Один из признаков такой ситуации — отсутствие заметных изменений в телосложении спустя год регулярных занятий: энергия уходит не на развитие физических качеств, а на временное снятие стресса.

Кроме того, спорт порой становится заменой решения серьезных жизненных вопросов — в личной сфере или в карьере. Например, женщины, переживающие апатию или болезненное расставание, могут чрезмерно нагружать себя в тренажерном зале, пытаясь таким образом справиться с невыраженными эмоциями. В итоге страдает здоровье — под ударом оказываются суставы и внутренние органы. В подобных случаях физическая активность начинает выполнять роль своеобразного «наркотика»: она создает иллюзию того, что проблемы решаются, хотя на деле лишь маскирует их.

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Психология
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