Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Уведомления
Главная
Тропс
Тренировки и восстановление
Новости
Назван вид спорта, который поможет убрать живот
Тренировки и восстановление

Сегодня, 16:40

1 мин.

Назван вид спорта, который поможет убрать живот

Мария Задорожная
Автор
Женский живот
Фото bymuratdeniz, iStock

Журналисты Men Today рассказали, как плавание помогает в борьбе с жировыми отложениями на животе. Так, регулярные тренировки в бассейне помогают расходовать больше калорий, чем ходьба или бег трусцой. Особенно заметный эффект отмечается у женщин, которые занимаются плаванием три раза в неделю. При этом вода уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник, поэтому такой вид активности подходит людям после травм, а также тем, у кого есть определенные ограничения по здоровью.

Чтобы быстрее уменьшить объем в области живота, важно правильно выстраивать тренировочный процесс. Оптимальный режим — 2-3 занятия в неделю по 45-60 минут. Тренировка должна состоять из разминки на суше и в бассейне, основной части с чередованием стилей и интервальных отрезков, заминки.

Для более активного жиросжигания и укрепления мышц пресса рекомендуют добавлять плавание кролем на спине и баттерфляем, использовать доску для проработки ног, а также выполнять скоростные отрезки.

Как быстро научиться плавать и&nbsp;нужен&nbsp;ли для этого тренер.Как быстро научиться плавать: гид для начинающих
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Читайте также
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Кличко назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву самым массированным за всё время
«Это было легко». Демидов получил большой контракт в «Монреале»
Рютте не увидел у Украины перспектив вступления в НАТО
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Глава Минтруда указал на отсутствие необходимости увеличивать майские праздники

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
15:05
Ученые определили активность, которая продлевает жизнь
12:15
Биолог рассказала, почему в жару труднее бегать
1 июл 13:10
Мастер спорта СССР по художественной гимнастике объяснила, почему из-за недостатка активности болит спина