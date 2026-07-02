Назван вид спорта, который поможет убрать живот

Журналисты Men Today рассказали, как плавание помогает в борьбе с жировыми отложениями на животе. Так, регулярные тренировки в бассейне помогают расходовать больше калорий, чем ходьба или бег трусцой. Особенно заметный эффект отмечается у женщин, которые занимаются плаванием три раза в неделю. При этом вода уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник, поэтому такой вид активности подходит людям после травм, а также тем, у кого есть определенные ограничения по здоровью.

Чтобы быстрее уменьшить объем в области живота, важно правильно выстраивать тренировочный процесс. Оптимальный режим — 2-3 занятия в неделю по 45-60 минут. Тренировка должна состоять из разминки на суше и в бассейне, основной части с чередованием стилей и интервальных отрезков, заминки.

Для более активного жиросжигания и укрепления мышц пресса рекомендуют добавлять плавание кролем на спине и баттерфляем, использовать доску для проработки ног, а также выполнять скоростные отрезки.