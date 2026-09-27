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Назван тип упражнений для снижения давления
Тренировки и восстановление

27 сентября, 10:00

1 мин.

Назван тип упражнений для снижения давления

Мария Задорожная
Автор
Тренировка в воде
Фото Natali Stroganova, iStock

Занятия в воде могут способствовать снижению артериального давления у пожилых людей с гипертонией. К такому выводу пришли китайские ученые, проведя систематический обзор и метаанализ. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Исследователи изучили данные четырех рандомизированных испытаний, в которых участвовали 123 человека. Речь шла не об обычном плавании, а о выполняемых в бассейне упражнениях — ходьбе, аэробике и других тренировочных движениях.

В среднем занятия в воде уменьшали систолическое давление почти на 11 мм рт. ст., а диастолическое — примерно на 6 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений при этом снижалась приблизительно на шесть ударов в минуту. Все выявленные изменения оказались статистически значимыми.

По словам авторов работы, водные тренировки позволяют укреплять сердечно-сосудистую систему, создавая меньшую нагрузку на суставы. Благодаря этому они могут стать подходящим вариантом физической активности для пожилых людей и использоваться как дополнение к основной терапии гипертонии. При этом небольшое число участников указывает на необходимость дальнейших исследований.

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