Инструктор назвал пять упражнений пилатеса для тех, кто возвращается к тренировкам после перерыва

Пилатес может стать одним из вариантов возвращения к физической активности после длительного перерыва. Инструктор Эшли Дойл предложила пять базовых упражнений для начинающих, предусмотрев упрощенные варианты движений. Комплекс опубликован Fit&Well.

В него вошли подкручивание таза лежа, поочередное сгибание ног, подготовка к «ласточке», подъемы ног лежа на боку и мягкая мобилизация позвоночника.

Упражнения помогают постепенно включать в работу мышцы корпуса, таза и ног, а также возвращать контроль над движениями. Для человека без опыта важнее освоить технику и комфортную амплитуду, чем сразу выполнять сложные варианты.

Начинать можно с небольшого количества повторений и коротких занятий, постепенно увеличивая продолжительность по мере адаптации. Если движение вызывает боль, его не следует выполнять через дискомфорт.

Пилатес можно сочетать с ходьбой, бегом и силовой подготовкой. Однако после продолжительного перерыва нагрузку стоит возвращать постепенно, учитывая состояние здоровья и предыдущий тренировочный опыт.