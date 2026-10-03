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Гинеколог рассказала о влиянии гормональных контрацептивов на спортивные результаты
Тренировки и восстановление

Сегодня, 14:00

2 мин.

Гинеколог рассказала о влиянии гормональных контрацептивов на спортивные результаты

Мария Задорожная
Автор
Девушки у моря
Фото FG Trade Latin, iStock

Гормональные контрацептивы в большинстве случаев не снижают максимальную силу и мощность у спортсменок. Однако влияние препаратов на выносливость может зависеть от их состава и индивидуальной реакции организма. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева.

Гормональная контрацепция поддерживает относительно стабильный уровень гормонов независимо от фазы цикла. По словам специалиста, это может уменьшать перепады настроения и отечность перед менструацией, которые у некоторых женщин ухудшают переносимость физических нагрузок.

В исследовании 2024 года, посвященном влиянию гормональной контрацепции и менструального цикла на максимальную силу и мощность, заметного снижения этих показателей при приеме препаратов не выявили. Кроме того, участницы лучше переносили нагрузки в предменструальный период, чем женщины, не применявшие гормональную контрацепцию.

При этом препараты с выраженным антиандрогенным действием, по данным отдельных работ, могут влиять на выносливость. Афанасьева отметила, что соответствующие исследования проводились на небольших выборках, поэтому для окончательных выводов необходимы дополнительные данные.

Еще один возможный эффект гормональной контрацепции связан с уменьшением менструальной кровопотери. Это может помочь сохранить запасы железа и снизить риск его дефицита, который способен сопровождаться слабостью, быстрой утомляемостью и ухудшением переносимости нагрузок.

Специалист подчеркнула, что реакция на препараты индивидуальна. При выборе метода контрацепции спортсменке следует учитывать состояние здоровья, характер тренировок и возможные побочные эффекты. Назначать или менять препарат необходимо после консультации с врачом.

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