Физиолог объяснила, почему перед силовой тренировкой лучше начать с динамической разминки

Перед силовой тренировкой лучше начинать с динамической разминки, а продолжительную статическую растяжку оставить на конец занятия. Такой подход озвучила физиолог Кортни Смит в беседе с aSweatLife.

По словам специалиста, длительное удержание статических растяжек непосредственно перед тяжелой силовой работой может временно ухудшать показатели силы и мощности. Поэтому перед основной частью тренировки полезнее постепенно разогреть тело движением.

Динамическая разминка включает контролируемые движения с постепенным увеличением амплитуды: например, махи руками и ногами, вращения суставов, шаги и легкие приседания. Ее задача — подготовить организм к предстоящей нагрузке, а не утомить мышцы.

Более продолжительную статическую растяжку можно выполнять после основной тренировки или отдельно, если она соответствует задачам спортсмена. Это не означает, что статическая растяжка вредна или должна быть полностью исключена из тренировочного процесса.

Зимой разминка особенно важна при занятиях на улице и в холодных помещениях: переходить к интенсивной работе следует постепенно, учитывая температуру и собственное самочувствие.