Эванс финишировал после падения на 180-километровой гонке: реабилитолог объяснил риски

Финиш после серьезного падения на ультрамарафоне не означает, что продолжать дистанцию с травмой безопасно. Об этом реабилитолог Платон Белецкий рассказал в эксклюзивном комментарии «СЭ», оценивая выступление британского трейлраннера Тома Эванса на Diagonale des Fous.

Как сообщил RUN247, Эванс упал примерно на 70-м километре 180-километровой гонки на острове Реюньон, повредив глаз и голень. Несмотря на это, он продолжил движение и занял седьмое место. По ходу дистанции британец также помогал другому участнику, Жан-Филиппу Чуми — предлагал ему воду и энергетические гели.

«Способность продолжить гонку в этом конкретном случае не может служить ориентиром для других спортсменов», — подчеркнул Белецкий.

По словам реабилитолога, Эванс сообщил, что рентген не выявил перелома, однако ему еще предстоят дополнительные обследования. Поэтому делать окончательные выводы о характере повреждений и последствиях нагрузки преждевременно.

Специалист объяснил, что при травме глаза важен не столько внешний вид повреждения, сколько сохранность зрения и других функций. Снижение остроты зрения, двоение, ограничение подвижности глаза или подозрение на проникающее ранение требуют немедленного прекращения нагрузки и срочного осмотра офтальмолога.

«Продолжение бега при таких признаках создает риск необратимого повреждения зрения, а не просто усугубления неудобства», — отметил Белецкий.

При травме голени тревожными признаками эксперт назвал внезапную острую боль, хромоту и вынужденное изменение походки. Попытка продолжать движение за счет перераспределения нагрузки может привести к дополнительным повреждениям. Особого внимания требует боль в области кости: в такой ситуации необходимо исключить перелом, в том числе стрессовый.

Белецкий подчеркнул, что спортивная воля не заменяет медицинскую оценку. При подозрении на серьезное повреждение глаза или травму правильным решением будет остановиться и обратиться за помощью, а не стремиться к финишу любой ценой.

«Героический финиш не отменяет того, что цена такого продолжения для здоровья может проявиться позже», — заключил реабилитолог.