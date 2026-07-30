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Эксперт рассказала, сколько калорий можно сжечь во время езды на велосипеде
Тренировки и восстановление

30 июля, 16:30

2 мин.

Эксперт рассказала, сколько калорий можно сжечь во время езды на велосипеде

Мария Задорожная
Автор
Мужчина едет на велосипеде
Фото ArtistGNDphotography, iStock

Велосипед считается одним из самых доступных и комфортных видов физической активности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Кравченко, руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки.

По словам специалиста, расход калорий во время поездки зависит от нескольких факторов: веса человека, скорости движения, рельефа местности и длительности катания. В среднем за час спокойной велосипедной прогулки можно потратить около 300-400 ккал. Если ехать в более активном темпе и включать участки в горку, энергозатраты могут увеличиться до 600-900 ккал в час. Чем выше вес и интенсивность нагрузки, тем больше будет расход энергии.

Специалист отметила, что час умеренного катания по энергозатратам можно сравнить с полноценной кардиотренировкой. При этом такая активность часто воспринимается легче, поскольку человек не выполняет упражнения в зале, а просто едет по городу, парку или набережной.

Польза велосипеда не ограничивается сжиганием калорий. Регулярные поездки помогают укреплять сердечно-сосудистую систему, развивать выносливость, улучшать координацию и чувство баланса. Во время катания активно работают мышцы ног и ягодиц, а мышцы корпуса помогают удерживать равновесие. При этом нагрузка распределяется достаточно равномерно и обычно ощущается мягче, чем бег или высокоинтенсивные тренировки, где выше ударное воздействие на суставы.

Даже неспешная велосипедная прогулка может снижать уровень стресса, улучшать настроение и положительно влиять на сон. Для снижения веса, подчеркнула эксперт, важно, чтобы физическая активность воспринималась как приятная часть дня, а не как наказание. В таком случае у привычки больше шансов закрепиться надолго.

Эксперт добавила, что летнее похудение работает за счет регулярной активности и системного дефицита калорий. Велосипед помогает естественно увеличивать общий объем движения: можно ездить на работу, кататься вечером по парку или устраивать поездки за город в выходные. Благодаря низкой ударной нагрузке велопрогулки проще сочетать с силовыми занятиями и другими видами фитнеса.

La&nbsp;Strada офф-роуд в&nbsp;Питере.La Strada Off-Road 2026: как выбрать дистанцию, подготовить велосипед и успешно финишировать в гонке
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