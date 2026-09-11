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Эксперт рассказала, как безопасно заниматься сапсерфингом осенью
Тренировки и восстановление

11 сентября, 18:00

1 мин.

Эксперт рассказала, как безопасно заниматься сапсерфингом осенью

Мария Задорожная
Автор
Сапсерфинг осенью
Фото Onfokus, iStock

Продлить сезон катания на сапборде до глубокой осени можно при правильном выборе экипировки и соблюдении мер безопасности. Ориентироваться при этом следует прежде всего на температуру воды. Об этом в беседе с «СЭ» рассказала бронзовый призер чемпионата России по серфингу Алена Либанова.

Осенью вода постепенно становится холодной, даже если на улице сохраняется комфортная температура. Падение с доски в таких условиях может привести к резкому сбою дыхания, онемению конечностей и потере контроля над телом.

Для защиты от переохлаждения рекомендуется использовать гидрокостюм, подобранный с учетом температуры воды и интенсивности нагрузки. Обычная спортивная одежда для осеннего катания не подходит, поскольку после намокания она быстро охлаждает тело.

Особое внимание следует уделить обуви. В прохладную погоду лучше надевать неопреновые гидроботы или полуботинки с нескользящей подошвой. Они помогают сохранять тепло и устойчиво стоять на мокрой доске. Для спокойных прогулок также подойдут неопреновые носки в сочетании с сапогами из материала EVA.

Перед выходом на воду необходимо проверить прогноз погоды, силу ветра и продолжительность светового дня. Маршрут лучше прокладывать недалеко от берега, а от одиночных заплывов в холодный сезон желательно отказаться. С собой также стоит взять спасательный жилет, герметичный чехол для телефона и комплект сухой одежды.

Что взять на&nbsp;сап-прогулку.Чек-лист для сап-прогулки: что обязательно взять с собой

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