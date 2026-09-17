Эксперт объяснил рост популярности гребных тренировок в фитнес-клубах

Гребные тренировки набирают популярность благодаря сочетанию кардио- и силовой нагрузки, возможности отслеживать прогресс и соревновательному формату групповых занятий. Однако для развития этого направления фитнес-клубам недостаточно установить тренажеры — необходимо обучать посетителей технике и разрабатывать специальные программы. Об этом рассказал сооснователь платформы интерактивного фитнеса и многократный чемпион России по академической гребле Валерий Сарычев.

По словам эксперта, раньше гребные тренажеры чаще использовались в профессиональном спорте, а в обычных клубах оставались нишевым оборудованием. Одной из причин было отсутствие готовых методик обучения, сценариев групповых занятий и доступных программ для начинающих.

Сарычев отметил, что гребля отвечает сразу нескольким запросам посетителей фитнес-клубов. Во время групповой тренировки участнику не нужно самостоятельно выбирать упражнения, количество подходов и рабочий вес: программу задает тренер, а занимающийся сосредотачивается на технике и ритме. Еще одним преимуществом эксперт назвал измеримый прогресс. Современные тренажеры показывают мощность, темп, частоту гребков и другие показатели. Благодаря этому человек может увидеть, что развивает большую мощность или поддерживает прежнюю скорость с меньшими усилиями.

Дополнительную мотивацию создают интерактивные технологии. Данные с нескольких тренажеров можно выводить на общий экран, превращая групповое занятие в виртуальную гонку. Участники видят свои результаты и показатели других занимающихся, соревнуются между собой или пытаются улучшить личные достижения.

По мнению Сарычева, такой формат способствует формированию сообщества вокруг тренировок. Постоянные участники начинают следить за результатами друг друга, общаться и возвращаться на занятия не только ради физической нагрузки, но и ради групповой атмосферы.

«Гребля сочетает аэробную и силовую работу и при правильной технике задействует ноги, ягодицы, корпус, спину и руки. При этом тренировки не создают ударной нагрузки, характерной для бега и прыжков. Интенсивность можно регулировать силой толчка и темпом, поэтому занятия подходят людям с разным уровнем физической подготовки. При наличии заболеваний или ограничений программу следует предварительно согласовать с врачом», — сказал эксперт.

Специалист также обратил внимание на распространенное заблуждение, согласно которому основная нагрузка в гребле приходится на руки и спину. В действительности движение начинается с толчка ногами, после чего к работе подключаются корпус и руки. Если новичок сразу пытается тянуть рукоять верхней частью тела, он быстрее устает и не получает полноценного эффекта от тренировки.

Для запуска направления в фитнес-клубе Сарычев рекомендует объединять тренажеры в отдельную зону, а не размещать их по одному в разных частях зала. В помещении необходимо предусмотреть свободный проход, вентиляцию, хороший обзор для тренера и возможность последующей установки экранов. Начинать можно с четырех-шести тренажеров, чтобы проверить спрос и реакцию аудитории. Предпочтение эксперт советует отдавать моделям, которые поддерживают передачу данных на носимые устройства, экраны и приложения. Это позволит отслеживать показатели в реальном времени, проводить соревнования, челленджи и командные старты.

Перед запуском регулярных классов посетителям необходимо объяснить особенности формата и показать правильную технику. Для этого можно организовать открытые занятия и мастер-классы, а также опубликовать обучающие материалы на сайте клуба и в социальных сетях.

После набора первых групп специалист рекомендует обновлять программы, добавлять новые тренировочные форматы и собирать обратную связь. Если спрос растет, клуб может увеличивать количество тренажеров и занятий в расписании. По словам эксперта, оборудование само по себе не гарантирует популярности направления. Чтобы гребля стала полноценным клубным продуктом, посетителям нужны понятная методика, помощь тренера, возможность видеть прогресс и дополнительные причины возвращаться на занятия.