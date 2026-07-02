Биолог рассказала, почему в жару труднее бегать

Физическая нагрузка в жару запускает в организме целый ряд процессов, из-за которых он начинает работать менее эффективно. Об этом журналу «Марафонец» рассказала биолог Маргарита Бабаянц.

При повышении температуры тела расширяются кровеносные сосуды, а сердцу и легким приходится трудиться интенсивнее. Чем сильнее организм перегревается, тем больше крови перенаправляется от мышц к коже — так тело пытается вывести лишнее тепло наружу. Из-за этого мышцы получают меньше кислорода и питательных веществ, необходимых для нормальной работы.

Активное потоотделение, в свою очередь, может привести к обезвоживанию. Вместе с жидкостью организм теряет соли, которые важны для поддержания нормальной работы всех систем, особенно во время бега. В результате снижается выносливость и общая производительность: чем дольше продолжается нагрузка, тем сильнее ощущаются усталость и упадок сил.

Даже при умеренном потоотделении мышцы уже могут получать меньше кислорода и работать хуже. По сути, организм подает сигнал: в жаркую погоду лучше снизить активность и дать себе больше отдыха. Это хорошо видно на примере животных — в знойные дни они обычно прячутся в укрытиях и стараются двигаться как можно меньше.

«Во время движения высвобождается энергия — АТФ (универсальный источник энергии в митохондриях) и рассеивается по телу в виде тепла. Если температура снаружи растет, животные снижают активность, в них природой это заложено. Ведь перегрев может спровоцировать гипертонию — резкое повышение давления и другие проблемы со здоровьем», — заявила биолог.