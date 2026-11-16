81-летний триатлет рассказал, как поддерживает спортивную в форму

81-летний триатлет Валентин Чернов продолжает регулярно заниматься тремя дисциплинами: бегом, плаванием и велоспортом. За одну пробежку он обычно преодолевает около 10 км, а примерно раз в неделю увеличивает дистанцию до 15 км. О своем тренировочном режиме спортсмен рассказал в беседе с «СЭ».

Чернов живет в деревне примерно в 14 км от Калуги. Для беговых занятий использует местные лесные дорожки, сосновый бор и просеки. В последние полгода бег стал занимать больше места в его подготовке: спортсмен выходит на пробежки четыре-пять раз в неделю. Большинство занятий проходит в спокойном темпе, хотя иногда он добавляет скоростные отрезки.

При этом именно бег остается самой сложной дисциплиной для триатлета. Первые километры нередко приходится преодолевать через нежелание тренироваться. По ощущениям спортсмена, к четвертому-пятому километру становится легче, а ближе к восьмому появляется удовольствие от движения. При этом он отмечает, что сейчас бегает лучше, чем год назад.

Для велотренировок Чернов использует окружную дорогу возле деревни. За одно занятие проезжает около 40 км. Иногда после велосипеда сразу отправляется на пробежку, чтобы привыкать к переходу между дисциплинами.

Плавать спортсмен ездит в 50-метровый бассейн в Калуге. В воде он чувствует себя увереннее всего и способен проплыть 10 км в спокойном темпе. Сейчас Чернов работает с тренером над техникой и скоростью, хотя признает, что менять движения, которые выполнял десятилетиями, непросто.

К подготовке триатлет подходит внимательно: примерно дважды в год проходит медицинские обследования, следит за весом и консультируется со специалистами. Для велоспорта ему подбирали посадку, а в беге помогали корректировать постановку стопы.

Чернов пришел в триатлон примерно в 70 лет, а сейчас уже преодолел полужелезную дистанцию в 113 км. Следующая возможная цель — полный Ironman на 226 км. Однако спортсмен не собирается форсировать подготовку и считает главным сохранение здоровья и возможности продолжать заниматься любимым делом.