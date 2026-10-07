Не только для женщин: зачем коллаген нужен мужчине-атлету и как он работает

Коллаген известен как «женский» продукт красоты, поддерживающий упругость кожи и блеск волос. Из-за этого стереотипа мужчины (даже те, кто принимает добавки) обходят структурный белок стороной. Рассказываем, чем коллаген важен для спортсменов и чего лишаются атлеты, игнорирующие его.

Что такое коллаген

Коллаген — один из главных структурных белков организма, и организм способен вырабатывать его самостоятельно.

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Помимо этого, коллаген входит в состав связок, сухожилий, хрящей и других соединительных тканей. С возрастом, а также при регулярных тренировках и недосыпе нагрузка на соединительную ткань растет. Поэтому организму требуется все больше аминокислот и витаминов для выработки собственного коллагена.

В чем польза коллагена для организма

Коллаген одинаково важен и для женщин, и для мужчин. Его ключевые функции:

снижение боли в суставах;

укрепление костей (за счет замедления вымывания минералов и увеличения плотности костной ткани);

поддержка мышц и сухожилий;

укрепление стенок сосудов.

Для тех, кто занимается спортом, прием коллагена необходим. Единоборства, бег, игровые виды спорта — везде работают не только мышцы, но и связки.

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Зачем коллаген мужчинам-спортсменам

В мужском любительском спорте главный фокус обычно направлен на мышцы. Но в каждом движении задействованы еще и связки, сухожилия, суставы, хрящи.

В любительских тренировках, где нет спортивного врача, обследований, физиотерапевтов и нескольких дней на восстановление после соревнований, человек просто возвращается с тренировки домой, а утром идет на работу. В такой системе именно суставы, связки и сухожилия часто становятся «слабым звеном». В силовых видах спорта это особенно заметно.

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Посещая тренажерный зал, занимаясь пауэрлифтингом или бодибилдингом спортсмен-любитель может быстро прибавить 10-20 кг. Связки и сухожилия не адаптируются к нагрузке так же быстро, как мышцы, что, в свою очередь, чревато травмами.

В игровых видах спорта рывки, прыжки, торможения, удары, приземления, резкие смены направления увеличивают нагрузку на соединительную ткань. Ситуация усугубляется, если проводить слишком интенсивные тренировки или не высыпаться. Коллаген помогает не только снижать риск травм, но и восстанавливаться после повреждений.

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В Австралийском институте спорта и Университет Канберры тестировали прием коллагена спортсменами с хроническими проблемами ахиллова сухожилия.

Схожие исследования проводились и в Германии. Важно помнить, что коллаген не отменяет нормальный медицинский контроль, реабилитацию, разминку и восстановление. Но он может повысить шансы дольше оставаться активным, продолжать тренироваться и не выпадать из привычного ритма из-за связок, сухожилий и суставов.

Как принимать коллаген

Получить коллаген можно из продуктов питания: холодца и других продуктов с желатином. Правда, есть их нужно часто и в больших количествах. Также можно использовать «аптечный» препарат. Однако необходимо знать, что в желудке принимаемый коллаген расщепляется до базовых аминокислот. Для того, чтобы он подействовал, необходимы витамин С, цинк и медь.