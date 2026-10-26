Как приготовить изотоник дома: 3 рецепта

Думаете, дорогой изотоник — единственный способ восполнить потери во время тренировки? На самом деле похожий напиток можно приготовить дома из простых и доступных продуктов. Правда, тут есть важный нюанс: без точного расчета концентрации растворенных частиц домашний вариант не будет полноценным изотоником. Корректнее называть его спортивным напитком с углеводами и электролитами. Вместе с диетологом и фудблогером Александрой Разареновой разберем лучшие рецепты и выясним, когда домашняя версия действительно может заменить покупную. Содержание статьи Скрыть Главные условия качественного домашнего спортивного напитка

Три рецепта домашнего спортивного напитка

Домашний или готовый спортивный напиток: что выбрать

Нужно ли добавлять калий и магний Главные условия качественного домашнего спортивного напитка

Классический спортивный напиток сочетает три основных компонента:

вода восполняет потерю жидкости;

поваренная соль служит источником натрия — основного электролита, который организм теряет с потом;

углеводы обеспечивают дополнительную энергию во время тренировки.

В готовых спортивных напитках часто содержится около 4-8 г углеводов на 100 мл. Концентрация натрия во многих из них составляет примерно 230-690 мг на литр.

Фото Milan Markovic, iStock

Домашний спортивный напиток — доступная альтернатива покупному: вы сами контролируете состав, вкус и количество сахара. Три рецепта ниже дают около 48-53 г углеводов и 590 мг натрия на литр, что сопоставимо с готовыми вариантами.

Три рецепта домашнего спортивного напитка

Для приготовления вам понадобятся питьевая вода, обычная поваренная соль и сахар. В качестве дополнительных ингредиентов подойдут лимонный или апельсиновый сок, а также кокосовая вода. Эти компоненты сделают напиток вкуснее и позволят добавить недостающих минеральных веществ.

Важно точно отмерять количество ингредиентов. Избыток соли или углеводов может ухудшить переносимость во время тренировки.

Классический напиток с лимоном

Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает простой состав и легкий цитрусовый вкус.

Ингредиенты на 1 литр:

питьевая вода — до общего объема 1 л;

сахар — 50 г;

поваренная соль — 1,5 г;

лимонный сок — 10-15 мл.

Фото DragonImages, iStock

Способ приготовления

Налить в чистую емкость небольшое количество воды. Добавить сахар и соль. Перемешать до полного растворения. Влить лимонный сок. Долить воду до общего объема 1 л и еще раз перемешать.

Напиток содержит приблизительно 51-52 г углеводов и 590 мг натрия на литр.

Напиток с апельсиновым соком

Апельсиновый сок придает напитку фруктовый вкус, а также добавляет углеводы и калий.

Ингредиенты на 1 литр:

апельсиновый сок без добавленного сахара — 200 мл;

сахар — 30 г;

поваренная соль — 1,5 г;

питьевая вода — до общего объема 1 л.

Фото Marcos Elihu Castillo Ramirez, iStock

Способ приготовления

Смешать небольшое количество воды с сахаром и солью. Перемешать до полного растворения ингредиентов. Добавить апельсиновый сок. Долить воду до объема 1 л и перемешать.

Такой напиток содержит приблизительно 48-52 г углеводов на литр. Количество натрия из добавленной соли составляет около 590 мг на литр. Учитывайте содержание сахаров в соке при расчете общей концентрации углеводов.

Напиток на кокосовой воде

Кокосовая вода содержит калий и придает напитку мягкий, слегка сладковатый вкус. Однако натрия в ней обычно недостаточно для полноценного восполнения потерь при обильном потоотделении.

Ингредиенты на 1 литр:

кокосовая вода без добавленного сахара — 250 мл;

сахар — 40 г;

поваренная соль — 1,5 г;

сок лайма — 10 мл;

питьевая вода — до общего объема 1 л.

Фото bochimsang, iStock

Способ приготовления

Растворить сахар и соль в небольшом количестве воды. Добавить кокосовую воду и сок лайма. Долить питьевую воду до объема 1 л. Тщательно перемешать.

Содержание углеводов составит приблизительно 48-53 г на литр, а количество натрия из добавленной соли — около 590 мг.

Все три рецепта дают ориентировочное содержание углеводов и натрия. Фактические значения зависят от состава продуктов и точности измерения ингредиентов.

Какие ошибки допускают при приготовлении

Одна из самых распространенных ошибок — добавление ингредиентов без четкого следования рецепту. Избыток сахара повышает концентрацию углеводов и может вызывать тошноту, чувство переполнения желудка и кишечный дискомфорт. Слишком большое количество соли ухудшает вкус напитка и не дает дополнительных преимуществ.

Фото stefanamer, iStock

Вторая ошибка — использование спортивного напитка без необходимости. При непродолжительной тренировке в обычных условиях большинству здоровых людей достаточно обычной воды.

Третья ошибка — чрезмерное употребление жидкости. Если во время длительной нагрузки пить слишком много, концентрация натрия в крови может опасно снизиться. Это состояние называют гипонатриемией. Наличие соли в напитке не гарантирует защиту от нее. Поэтому учитывайте потерю жидкости и не заставляйте себя пить больше, чем требуется.

Наконец, не заменяйте обычную поваренную соль солями калия без рекомендации врача. При некоторых заболеваниях почек и приеме определенных лекарств избыток этого вещества может быть опасен.

Домашний или готовый спортивный напиток: что выбрать

Домашний спортивный напиток может стать доступной альтернативой магазинному, ведь в этом случае можно самостоятельно выбирать ингредиенты, регулировать вкус и контролировать количество добавленного сахара. Кроме того, его приготовление обычно обходится дешевле, особенно если вы пьете такие напитки регулярно.

Еще одно преимущество домашнего варианта — возможность обойтись без ароматизаторов и красителей, если вы предпочитаете простой состав. Однако отсутствие пищевых добавок само по себе не делает напиток более полезным: гораздо важнее его состав и соответствие физической нагрузке.

Фото rparobe, iStock

У покупных вариантов тоже есть преимущества. Производители указывают содержание углеводов и электролитов, что позволяет точнее планировать восполнение жидкости и энергии во время продолжительных тренировок. При приготовлении дома необходимо самостоятельно соблюдать пропорции. Для этого желательно использовать кухонные весы, а не добавлять ингредиенты на глаз.

Домашний вариант стоит выбирать, если для вас важны экономичность, простой состав и возможность контролировать компоненты. Покупной напиток может оказаться удобнее, когда требуется продукт с заранее определенным составом и известным содержанием веществ.

Нужно ли добавлять калий и магний

Калий и магний участвуют в работе мышц и нервной системы. Однако это не означает, что их обязательно нужно добавлять в каждый спортивный напиток.

С потом организм теряет значительно больше натрия, чем калия и магния. Поэтому во время продолжительных нагрузок восполнение натрия обычно играет более важную роль. В качестве дополнительных источников калия можно использовать апельсиновый сок или кокосовую воду.

Фото Malik Nalik, iStock

Минеральная вода тоже может содержать натрий и магний, но их количество зависит от конкретного продукта. Перед использованием проверьте состав на этикетке. Банан также содержит калий, однако для напитка он подходит хуже: измельченная мякоть делает жидкость гуще, что может затруднить ее употребление во время интенсивной тренировки.

Магний лучше получать из полноценного рациона, в который входят цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена. Дополнительное обогащение напитка магнием без конкретной необходимости обычно не требуется.