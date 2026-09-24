От кроксов до деревянных башмаков: в чем люди умудрялись бегать марафоны

Большинство марафонцев выбирают легкие кроссовки с упругой пеной, надежной фиксацией стопы и жесткой пластиной в подошве. Но на массовых стартах рядом с ними появляются участники в обуви, которая, кажется, не способна выдержать и нескольких километров. Пенопластовые сабо, шлепанцы, деревянные башмаки, туфли на каблуках и лыжные ботинки превращают привычные 42,2 километра в отдельное испытание. Рассказываем о самой необычной обуви, которая встречалась на марафонах разных лет.

Кроксы: лучшие среди необычной обуви

Пенопластовые сабо, которые часто называют кроксами по названию популярного бренда, оказались одним из наиболее пригодных для бега из неспортивных вариантов. Результаты подготовленных спортсменов показывают, что в такой обуви можно не просто преодолеть дистанцию, но и поддерживать высокий темп. На Лондонском марафоне 2025 года Томми Трис пробежал дистанцию в пенопластовых сабо за 2 часа 48 минут 48 секунд — этот результат вошел в официальный список рекордов соревнования. В 2026 году Харли Смит улучшил время в этой категории до 2 часов 47 минут 42 секунд.

Фото Личный аккаунт Харли Смита, соцсети

Шлепанцы: 42,2 км без задника

21 апреля 2019 года австралиец Алистер Килти преодолел марафон в шлепанцах. Рекордный забег состоялся в Алма-Ате, а результат спортсмена составил 3 часа 37 минут 32 секунды. Guinness World Records признала достижение Килти самым быстрым мужским марафоном в шлепанцах. Средний темп австралийца на дистанции составил примерно 5 минут 9 секунд на километр.

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Резиновые сапоги: марафон быстрее трех часов

3 октября 2021 года британец Питер Батлер-Джонс вышел на Лондонский марафон в резиновых сапогах. Он преодолел дистанцию за 2 часа 56 минут 38 секунд, установив рекорд среди мужчин в этой категории. Результат спортсмена вошел в официальный список рекордов Лондонского марафона 2021 года.

Фото Официальная страница «Книга рекордов Гиннесса», соцсети

Батлер-Джонс не просто добрался до финиша в нетипичной обуви, но и выбежал из трех часов — значимого рубежа для марафонцев-любителей. Его средний темп составил около 4 минут 11 секунд на километр.

Горнолыжные ботинки: более пяти часов жесткой фиксации

Одним из наиболее необычных достижений остается марафон в горнолыжных ботинках. 3 октября 2021 года британец Пол Беннетт пробежал в горнолыжных ботинках Лондонский марафон. На прохождение 42,2 км ему потребовалось 5 часов 30 минут 20 секунд. Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала результат Беннетта как самый быстрый мужской марафон в горнолыжных ботинках.

Фото Личный аккаунт Пола Беннетта, соцсети

Чтобы добраться до финиша, спортсмену пришлось двигаться со средним темпом около 7 минут 50 секунд на километр. При этом сложность заключалась не только в весе обуви, но и в жесткой фиксации стопы и голеностопа.

Туфли на каблуках: марафон за 5 часов 13 минут

1 мая 2023 года британец Оскар Эриксен принял участие в марафоне в Милтон-Кинсе. Дистанцию он преодолел в обуви на высоких каблуках, финишировав за 5 часов 13 минут 27 секунд. Guinness World Records признала результат Эриксена самым быстрым мужским марафоном на высоких каблуках.

Фото Scott Barbour, Getty Images

Деревянные гэта: марафон на носочках

Японец Таканобу Миносима в феврале 2023 года вышел на старт Осакского марафона в традиционных деревянных сандалиях гэта. Это открытая деревянная обувь в виде платформы с ремешком между пальцами. У гэта всего один деревянный шип по центру, поэтому бежать в них можно только на носочках. Несмотря на сложности, бегун завершил дистанцию за 3 часа 28 минут 11 секунд.

Фото Личная страница Таканобу Миносима, соцсети

Голландские кломпы: 6 часов в закрытой деревянной обуви

Официальный рекорд в отдельной категории установил британец голландского происхождения Йорден Тениссен. На Лондонском марафоне 26 апреля 2026 года он пробежал 42,2 км в деревянных башмаках — традиционных европейских кломпах.

Фото Личный аккаунт Йордена Тениссена, соцсети

Его результат — 6 часов 27 минут 17 секунд. Книга рекордов Гиннесса признала этот забег самым быстрым марафоном среди мужчин в такой обуви.