Пульсометр: друг или враг? Как гаджет может и помочь, и обмануть

Беговые кроссовки, форма и пульсометр — стандартный набор всех бегунов. Современные гаджеты измеряют не только частоту сердечных сокращений, но и отслеживают самые разные метрики организма.

Рынок предлагает множество вариантов устройств, но какой подойдет именно вам? Вместе с мастером спорта по легкой атлетике Денисом Васильевым и врачом-кардиологом Евгением Родионовым разбираемся в принципах работы пульсометров и рассказываем, как выбрать подходящий вариант.

Зачем нужен пульсометр

Пульсометр — это не просто красивый аксессуар для тех, кто любит отслеживать статистику, а инструмент, который помогает сделать тренировки эффективными и безопасными.

Расчет метрик позволяет тренироваться в правильных зонах интенсивности. Для развития выносливости нужны длительные нагрузки на низком пульсе, для увеличения скорости — интервальная работа с высокими значениями.

На начальных этапах трудно отслеживать, как работает сердце, опираясь только на ощущения. Это может привести к недостаточной эффективности процесса или, наоборот, перетренированности.

Пульсометры также помогают контролировать восстановление после нагрузки. Медленное снижение пульса может говорить о переутомлении или проблемах со здоровьем. Устройство в таком случае способно сигнализировать, что стоит обратиться к врачу.

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Как работают пульсометры

Чтобы понять, какой пульсометр выбрать, стоит разобраться, как именно действуют устройства. В электрокардиографии (ЭКГ) электроды улавливают импульсы, исходящие напрямую от сердца, и фиксируют ритм. Этот метод измерения пульса используют в медицине. В фотоплетизмографии (PPG) светодиоды просвечивают кожу и улавливают свет, проходящий через сосуды. В этом случае фиксируется не сам импульс, исходящий от сердца, а то, как кровь наполняет ткани.

Современные датчики не только фиксируют пульс во время тренировки, но и отслеживают, как он успокаивается после прекращения нагрузки. В медицине этот параметр называется «восстановлением пульса». Он показывает, как частота сердечных сокращений уменьшилась за определенный промежуток времени после окончания нагрузки, чаще всего за минуту.

Производители пульсометров используют все эти функции в разных моделях. Самые популярные варианты на рынке: нагрудные ремни, фитнес-браслеты и умные часы. Существуют и альтернативные формы, например, умные кольца или наушники со встроенным пульсометром, однако они не так востребованы, как предыдущие варианты.

Нагрудные ремни

Нагрудный ремень — это эластичная лента с двумя электродами, которая крепится под грудью. Датчики фиксируют каждый удар сердца и передают данные на смартфон или смарт-часы в режиме реального времени через Bluetooth или ANT+.

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Плюсы

Улавливают все изменения пульса и передают данные в режиме реального времени. Стабильно работают в любых погодных условиях и при разной интенсивности тренировок.

Современные модели фиксируют не только пульс, но и динамику бега: каденс (частоту шагов в минуту), вертикальные колебания корпуса, время контакта с землей.

Не требуют постоянной зарядки. Большинство моделей работают на батарейке, которую нужно менять раз в полгода-год.

Минусы

Перед каждой тренировкой нужно надевать дополнительный аксессуар. В холодное время это может быть неудобно из-за многослойности, а в жару ремень может натирать и создавать дискомфорт.

Чтобы датчик работал корректно, нужен хороший контакт с телом. Сухая кожа или недостаток пота могут исказить сигнал — спортсменам приходится использовать специальный гель или смачивать электроды водой.

Фитнес-браслеты и смарт-часы

Самый популярный вариант не только среди спортсменов, но и среди тех, кто следит за здоровьем и общим самочувствием. Большинство часов и браслетов оснащены множеством датчиков, которые постоянно фиксируют разные показатели.

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Плюсы

Можно носить аксессуар постоянно, чтобы отслеживать пульс, сон, уровень стресса и качество восстановления организма.

Модели оснащены дополнительными датчиками, которые фиксируют дистанцию, карту и темп.

Минусы

Оптика точна на низком пульсе, например при ходьбе или легком беге. Но как только вы входите в интервальный темп или разгоняетесь, датчик начинает «запаздывать» на 5-15 секунд.

Часы должны плотно прилегать к запястью. Если они болтаются — точность падает.

В холодную погоду датчик может неверно считывать информацию и выдавать ошибочный результат.

Что делать, если пульсометр показывает неверные цифры

Ошибки в считывании сердечного ритма бывают у всех датчиков. Это может зависеть от холодной погоды, неплотного прилегания устройства к коже или низкого заряда батареи.

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Чтобы отличить ошибку техники от реальной проблемы, ориентируйтесь на самочувствие. Если организм не подает тревожных сигналов, перепроверьте пульс альтернативным способом.

Когда атлет видит слишком низкий пульс и начинает работать на износ, это может привести к перегрузке организма. В первую очередь всегда стоит ориентироваться на собственные ощущения. К тревожным симптомам относятся:

боль или давление в груди;

выраженная одышка, ощущение нехватки воздуха;

слабость, головокружение;

выраженное сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца.

Какой вариант выбрать

Универсального гаджета, который точно подойдет всем, не существует. Выбор устройства зависит от целей, для которых вы планируете использовать пульсометр.

Запястный гаджет подойдет любителям. Если максимальная точность пиковых значений не имеет для вас большого значения, выбирайте часы. Они удобны для отслеживания повседневной активности: ходьбы, легкого бега, велопрогулок. Кроме того, фитнес-браслеты позволяют контролировать качество сна, уровень стресса и общую активность.

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Нагрудный ремень подойдет профессиональным спортсменам и тем, кто тренируется, ориентируясь на зоны пульса. В таких тренировках важны максимально точные показатели. Он также обеспечивает корректные данные в тренировках в холодную погоду, потому что электроды реагируют на удары сердца, а не на сосуды, которые сужаются на холоде.

Оптимальным вариантом будет комбинирование. Если вы хотите отслеживать повседневную активность, но во время тренировок для вас важны точные данные о пиковых значениях пульса, лучшим решением будет сочетание нескольких видов пульсометров.

Можно ли тренироваться без пульсометра

Важно понимать, что пульсометр — это лишь инструмент, который помогает сделать тренировки безопасными и эффективными. Но если вы только планируете начинать заниматься спортом и пока не обзавелись специальными гаджетами — это не страшно. Начинать тренировки можно и без устройства, прислушиваясь к своим ощущениям, а не к цифрам.

Современный рынок предлагает пульсометры, подходящие для решения самых разных задач. И профессионалы, и новички найдут подходящую модель исходя из целей, удобства, функционала, предпочтений по цвету и форме.

Но, несмотря на широкий выбор и разнообразный функционал, и врач, и тренер обращают внимание, что самыми важными показателями остаются собственные ощущения. Если во время нагрузки вы чувствуете себя хорошо — продолжайте тренировку, даже если гаджеты показывают странные результаты. Если вам плохо — остановитесь, даже когда устройства говорят, что состояние в пределах нормы.