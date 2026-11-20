Зимние кроссовки для бега: как выбрать обувь для снега, льда и асфальта

Зимой бегунам приходится учитывать не только температуру воздуха, но и состояние дорог. На одном маршруте может быть чистый асфальт, на другом — мокрый снег или лед. При этом далеко не всегда для тренировок в холодное время года нужна специальная обувь.

Вместе с тренерами по бегу Вячеславом Смаевым и Алексеем Ле разбираемся, какие кроссовки подойдут для зимнего бега, чем отличаются модели с мембраной и когда стоит выбирать металлические шипы.

Можно ли бегать зимой в летних кроссовках

Если зима сухая, а коммунальные службы регулярно чистят дорожки до асфальта, покупать отдельную пару необязательно. Для таких тренировок подойдут обычные летние кроссовки.

Главное — правильно подобрать носки. В зависимости от температуры можно выбрать более плотные варианты, модели с дополнительным утеплением или шерстью мериноса.

Фото Halfpoint, iStock

Если же на дорогах появляется снег или лед, стоит обратить внимание на зимние модели с более цепкой подошвой.

Зачем нужна мембрана в зимних кроссовках

Для пробежек по мокрому снегу и слякоти лучше выбирать кроссовки с защитной мембраной. Она препятствует попаданию влаги внутрь обуви и при этом пропускает водяной пар наружу.

Однако многое зависит и от носков. Если ткань плохо отводит пот, стопы могут намокнуть даже в обуви с защитой от воды.

Фото bluecinema, iStock

Для сильных морозов можно рассмотреть кроссовки с дополнительным утеплением. Однако стоит учитывать индивидуальный теплообмен: некоторым бегунам в такой обуви может быть жарко.

Также стоит обратить внимание на протектор зимних моделей. Он обычно более выраженный и помогает улучшить сцепление с мокрой и заснеженной поверхностью.

Какую обувь выбрать для города

Для пробежек по асфальту и городским дорожкам подойдут шоссейные модели с защитой от влаги и цепкой подошвой. Рассмотрим несколько вариантов.

Mizuno Wave Rider GTX

Шоссейные кроссовки с мембраной Gore-Tex, средней амортизацией и небольшим агрессивным протектором. Подойдут для мокрого асфальта, снежной слякоти и утрамбованного снега.

Фото Официальный сайт Mizuno

Плюсы: защита от влаги, амортизация, универсальность для разных городских маршрутов.

Минусы: нет металлических шипов, поэтому модель не подойдет для дорог с большим количеством льда.

Nike Pegasus Shield

Шоссейная модель с защитной пропиткой и синтетическим утеплителем. Подойдет для сухой зимы и пробежек по небольшому слою снега.

Фото Nike

Плюсы: дополнительное утепление и защита от влаги.

Минусы: во время тренировки ногам может быть жарко. Все зависит от индивидуального теплообмена.

ASICS GEL-PULSE GTX

Кроссовки с мембраной Gore-Tex. По характеристикам модель похожа на Mizuno Wave Rider GTX.

Фото Asics

Плюсы: защита от влаги, возможность использовать для зимних пробежек по городу.

Минусы: недостаточно выраженный протектор для лесных маршрутов с глубоким снегом.

Какие кроссовки подойдут для бега по лесу

Если вы предпочитаете пробежки по лесопаркам и бездорожью, стоит обратить внимание на трейловую обувь. У таких моделей более выраженный протектор, который помогает сохранять сцепление на снежных тропинках.

PUMA Voyage Nitro GTX

Трейловые кроссовки с мембраной, мягкой пеной и агрессивным протектором. Модель подойдет для пробежек по лесопарку.

Фото Puma

Плюсы: амортизация, защита от влаги и сцепление на грунтовых поверхностях.

Минусы: для чистого городского асфальта такой протектор может оказаться избыточным.

ASICS Trabuco 14 GTX

Трейловая модель с мембраной и агрессивным протектором. По характеристикам напоминает PUMA Voyage Nitro GTX.

Фото Asics

Плюсы: защита от влаги и подошва для бега по бездорожью.

Минусы: нет высокого верха в области щиколотки.

Altra Olympus 5 Hike Low GTX

Трейловые кроссовки с мембраной. Главное отличие модели — нулевой перепад высоты между пяткой и носком и широкая передняя часть.

Фото Altra

Плюсы: просторная посадка в области пальцев, защита от влаги.

Минусы: нулевой перепад может не подойти тем, кто привык к другой конструкции беговой обуви.

Когда нужны кроссовки с металлическими шипами

Шипованные модели стоит рассмотреть, если большая часть маршрута проходит по наледи или сложному бездорожью. Металлические шипы помогают улучшить сцепление на скользкой поверхности.

Кроме того, при регулярном беге по асфальту металлические шипы могут выпадать. Поэтому для маршрутов, где чередуются разные покрытия, лучше выбирать модели с цепким протектором из прочной резины.

ASICS FujiSetsu Max GTX

Трейловые кроссовки с мембраной, высокой амортизацией, агрессивным протектором и металлическими шипами.

Фото Asics

Плюсы: хорошее сцепление на льду, защита от влаги и амортизация.

Минусы: при регулярном беге по асфальту металлические шипы могут изнашиваться или выпадать.

Salomon Spikecross 5 GTX

Трейловая модель с мембраной, металлическими шипами и усиленной защитой. У кроссовок стандартная колодка, средняя амортизация и высокий верх в области щиколотки.

Фото Salomon

Плюсы: 12 металлических шипов для сцепления на льду и плотном снегу, мембрана Gore-Tex, защита от влаги.

Минусы: шипованная подошва не рассчитана на постоянный бег по чистому асфальту.

Какую обувь выбрать для зимнего бега

Универсальной модели для всех условий нет. Выбор зависит от маршрута, погоды и личных предпочтений.

Если вы бегаете по чистому асфальту, достаточно летних кроссовок и теплых носков. Для мокрого снега лучше выбрать обувь с мембраной, а для лесных троп — трейловые модели с более выраженным протектором. Металлические шипы стоит рассматривать прежде всего для маршрутов с наледью.

Практически у каждого крупного бегового бренда есть модели для зимы и межсезонья. Поэтому при покупке обращайте внимание не только на характеристики, но и на посадку обуви. В специализированном беговом магазине можно примерить несколько вариантов и подобрать кроссовки под конкретные условия тренировок.