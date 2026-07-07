Россияне стали чаще покупать палатки и сапборды

С начала активного летнего сезона продажи туристических палаток и сапбордов выросли более чем в 20 раз. Такие данные привела компания «М.Видео», проанализировав спрос на товары для активного отдыха.

Наибольший интерес к этим категориям пришелся на май. В этот период продажи увеличились еще на 46 процентов по сравнению с апрелем и достигли сезонного максимума. Первые признаки заметного роста компания зафиксировала уже в апреле: относительно марта спрос на палатки и сапборды вырос более чем в 15 раз.

По словам руководителя категории «Спорт и отдых» Артура Майорова, палатки и сапборды стали одними из наиболее востребованных товаров летнего сезона.

«Палатки и сапборды стали одними из главных символов летнего сезона. Покупатели все чаще выбирают такой формат отдыха, который позволяет самостоятельно планировать поездки и проводить больше времени на природе. Мы видим устойчивый спрос со стороны как опытных любителей активного отдыха, так и тех, кто впервые приобретает туристическое снаряжение для семейных путешествий или отдыха на воде», — отметил Майоров.

В июне после пикового спроса в период майских праздников продажи ожидаемо скорректировались, однако остались существенно выше показателей начала сезона. Наибольший объем продаж туристических палаток и сапбордов пришелся на Москву, Центральный федеральный округ, Поволжье и южные регионы России. В компании отмечают, что именно эти территории формируют основную долю спроса на товары для активного отдыха.

При этом самые высокие темпы роста относительно начала сезона показали Дальний Восток, Север, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Урал. Такая динамика, по оценке компании, свидетельствует о расширении интереса к активному отдыху и внутреннему туризму в разных регионах страны.