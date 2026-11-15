От Дженнифер Лопес до Гордона Рамзи: 7 знаменитостей, которые прошли триатлон

На красной дорожке их встречают фотографы, на концертах — тысячи поклонников, а в кино они способны сыграть практически кого угодно. Но на старте триатлона известность не помогает: плыть, крутить педали и бежать приходится самостоятельно. Причем рядом оказываются обычные любители, которые могут быть гораздо лучше подготовлены, чем мировые звезды.

Для одних знаменитостей триатлон стал разовым испытанием, для других — настоящим спортивным увлечением. Дженнифер Лопес вышла на старт через семь месяцев после рождения двойни, Гордон Рамзи прошел полный IRONMAN на Гавайях, а звезда «Властелина колец» Шон Эстин провел на дистанции больше 15 часов. Собрали семь историй селебрити, которые не ограничились фотографиями в спортивной форме, а действительно испытали себя на соревнованиях.

Гордон Рамзи: прошел полный IRONMAN и вернулся в триатлон после аварии

Гордон Рамзи привык к напряжению. На кухне знаменитый британский шеф-повар требует идеального результата от подчиненных, а на телевидении не скрывает эмоций. Но однажды он решил проверить себя в испытании, где нельзя повысить голос на поваров и потребовать переделать блюдо.

Фото Личный аккаунт Гордона Рамзи, соцсети

В октябре 2013 года Рамзи вышел на старт чемпионата мира IRONMAN в Коне на Гавайях. Участникам предстояло преодолеть 3,86 км вплавь, 180,2 км на велосипеде, а затем пробежать марафонские 42,195 км. Рамзи финишировал за 14 часов 4 минуты 48 секунд. По данным специализированного издания Triathlete, в следующем году он собирался вернуться на Гавайи и улучшить результат, но травма ахиллова сухожилия помешала подготовке.

На этом история его отношений с триатлоном не закончилась. Летом 2024 года Рамзи попал в серьезную велосипедную аварию, после которой рассказывал о сильных ушибах. Однако уже в июле 2025-го шеф-повар вновь появился на соревнованиях — на этот раз он выбрал IRONMAN 70.3 Luxembourg.

Дистанция вдвое короче классического IRONMAN, но легкой ее все равно не назовешь: 1,9 км плавания, 90 км велосипеда и 21,1 км бега. Рамзи справился за 6 часов 52 минуты 28 секунд, заняв 2106-е место среди 2528 финишировавших участников всех возрастных категорий. Как сообщало издание 220 Triathlon, после финиша он опубликовал видео, а его жена Тана встретила его с медалью.

Фото Личный аккаунт Гордона Рамзи, соцсети

Для Рамзи триатлон явно не сводится к одному эффектному появлению на спортивном мероприятии. Между двумя его известными финишами прошло почти 12 лет, за которые шеф-повар пережил травмы и серьезную аварию, но все равно вернулся к плаванию, велосипеду и бегу. И пусть его результат в Люксембурге далек от призовых мест, сам факт возвращения после такого перерыва заслуживает внимания.

Дженнифер Лопес: вышла на старт через семь месяцев после рождения двойни

В сентябре 2008 года Дженнифер Лопес появилась на пляже Зума в Калифорнии. Вместо съемок музыкального клипа ее ждали гидрокостюм, велосипед и беговые кроссовки. Певице тогда было 39 лет, а всего за семь месяцев до соревнований она родила двойню — Макса и Эмму.

Идея пройти триатлон пришла к Лопес еще во время беременности. Как рассказывало издание Triathlete, певица решила не просто проверить свои возможности, но и собрать средства для детской больницы Лос-Анджелеса. Готовиться к соревнованиям ей помогал известный фитнес-тренер Гуннар Петерсон.

14 сентября 2008 года Лопес стартовала на Nautica Malibu Triathlon. Ей предстояло проплыть около 800 метров в Тихом океане, преодолеть 29 км на велосипеде и пробежать заключительные 6,4 км. Для первого триатлона это серьезная нагрузка, особенно с учетом того, что плавание проходило не в бассейне, а в открытой воде.

Фото Официальный аккаунт XTERRA WETSUITS?, соцсети

Без неприятностей не обошлось. После плавательного этапа Лопес не смогла найти часть своей экипировки в транзитной зоне, поэтому перед велогонкой ей пришлось воспользоваться чужой обувью. Позже собственные кроссовки нашлись, и певица продолжила соревнование.

Она финишировала за 2 часа 23 минуты 28 секунд. При этом ее участие помогло собрать 127 тысяч долларов для Children's Hospital Los Angeles. Эти цифры приводило благотворительное издание Look to the Stars, которое освещало мероприятие сразу после его завершения.

После финиша Лопес признавалась, что особенно рада успешному прохождению плавательного этапа. И это вполне понятная эмоция: для человека, впервые вышедшего на триатлон, плотная группа участников, волны и необходимость быстро переключаться между дисциплинами могут оказаться серьезным испытанием. В дальнейшем певица не стала регулярно выступать на триатлонных соревнованиях, но ее первый старт запомнился и поклонникам, и спортивным журналистам.

Шон Эстин: хоббит Сэм, который стал железным человеком

Во «Властелине колец» герой Шона Эстина Сэм прошел вместе с Фродо долгий и опасный путь к Роковой горе. В реальной жизни актер тоже решился на испытание выносливости, только вместо путешествия по Средиземью выбрал одну из самых сложных триатлонных дистанций.

10 октября 2015 года Эстин вышел на старт чемпионата мира IRONMAN на Гавайях. На тот момент актеру было 44 года, за плечами уже имелся опыт участия в марафонах, но триатлон требовал совершенно другой подготовки. Ему предстояло проплыть 3,86 км, проехать на велосипеде 180,2 км и преодолеть бегом 42,195 км.

Эстин добрался до финиша за 15 часов 30 минут 31 секунду. По информации ABC News, плавательный этап занял у него 1 час 45 минут, велосипедный — 7 часов 11 минут 56 секунд, а марафон — 6 часов 6 минут 22 секунды. После гонки актер признался в социальных сетях, что стал настоящим Ironman.

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Но за этим финишем стояла далеко не идеальная подготовка. В собственном подробном отчете о гонке Эстин рассказал, что испытывал сильный страх перед плаванием в открытой воде. Во время тренировок он несколько раз не мог справиться с волнением и прекращал заплывы, а накануне одного из занятий спасатели запретили выходить в океан из-за замеченной поблизости акулы.

Трудностей хватало и на суше. Актер вспоминал проблемы с ахилловыми сухожилиями, травму стопы и тренировочные дни, которые приходилось совмещать с работой и семейными обязанностями. Иногда занятия начинались только во второй половине дня и продолжались до позднего вечера.

На самой гонке тяжелее всего дался марафон. Эстин признавался, что уже после первых километров испытывал сильную боль в ногах, поэтому часто переходил с бега на шаг. Тем не менее он продолжал двигаться и добрался до финиша примерно за полтора часа до истечения 17-часового лимита.

Для актера это было не только личное испытание. Он участвовал в соревновании в том числе ради привлечения внимания к своей благотворительной инициативе, поддерживающей спортивные программы для детей. История Эстина хорошо показывает, что финиш на полной дистанции IRONMAN не всегда выглядит как красивый забег под аплодисменты: иногда последние километры приходится преодолевать почти исключительно за счет упорства.

Мелани Си: самая спортивная участница Spice Girls оказалась настоящей триатлонисткой

В группе Spice Girls у каждой участницы был собственный сценический образ. Мелани Чисхолм досталось прозвище Sporty Spice — Спортивная Перчинка. Но любовь к физическим нагрузкам не закончилась вместе с пиком популярности коллектива: певица начала участвовать в триатлонах и постепенно превратила их в серьезное увлечение.

Один из наиболее интересных результатов Мелани показала в июле 2013 года на женском триатлоне в Дорни-Лейк недалеко от Лондона. Дистанция была нестандартной: 400 метров плавания, 21,2 км велосипеда и 5 км бега. Певица справилась за 1 час 20 минут 3 секунды, а заключительные пять километров пробежала всего за 20 минут 47 секунд.

Фото Mark Wieland, Getty Images

Средний темп бега получился примерно 4 минуты 9 секунд на километр — очень достойный показатель после плавания и велосипедного этапа. По информации 220 Triathlon, Мелани закончила плавание за 8 минут 49 секунд, а на велосипеде провела 46 минут 55 секунд. Для певицы это был всего второй триатлон.

На этом она не остановилась. В июне 2016 года Мелани участвовала в Blenheim Palace Triathlon в Великобритании, где преодолела 750 метров плавания, 20 км велосипеда и 5 км бега. Ее результат составил 1 час 41 минуту 27 секунд.

Тот финиш имел для нее особое значение. Как сообщало Triathlon Magazine, до соревнований певица пережила несколько травм и около двух лет не участвовала в триатлонах. После возвращения она признавалась, что потеряла уверенность в себе, но поддержка близких помогла вновь выйти на старт.

Получается, прозвище Sporty Spice оказалось куда точнее, чем могли предполагать поклонники группы. Мелани не просто поддерживает форму между концертами, а на протяжении нескольких лет тренировалась, участвовала в соревнованиях и возвращалась к спорту после вынужденных перерывов.

Америка Феррера: пять месяцев тренировалась, чтобы преодолеть страх неудачи

Для актрисы Америки Ферреры, известной по сериалу «Дурнушка» и фильму «Барби», триатлон стал не столько борьбой с соперниками, сколько попыткой изменить собственное отношение к трудностям. Она долго сомневалась в своих физических возможностях и не считала себя человеком, способным справиться с подобным испытанием.

В 2016 году Феррера решила подготовиться к триатлону в Малибу на олимпийской дистанции. Ей предстояло преодолеть примерно 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Подготовка заняла пять месяцев, за которые актрисе пришлось не только привыкать к новым нагрузкам, но и бороться со страхом перед открытой водой.

Позднее в авторской колонке для The New York Times Феррера рассказала, что именно сомнения в себе нередко мешали ей браться за сложные задачи. Во время подготовки она пыталась изменить привычный внутренний диалог: вместо постоянной критики училась принимать трудности как неизбежную часть тренировочного процесса. Особенно непросто давалось плавание, которое заставляло ее сталкиваться с собственными страхами.

Фото Личный аккаунт Америки Феррера, соцсети

Но 18 сентября 2016 года Феррера все-таки вышла на старт и завершила гонку. Ее финишное время составило 3 часа 42 минуты, что подтверждает публикация Triathlete.

После соревнований актрису ждало еще одно мероприятие, совершенно не похожее на триатлон. В тот же вечер она отправилась на вечеринку перед церемонией «Эмми», сменила спортивную форму на вечернее платье, но оставила на руке номер, нанесенный перед гонкой. По словам Ферреры, она решила сохранить его, потому что заслужила.

В этой истории нет рекордного времени или победы в возрастной категории. Зато есть знакомое многим любителям чувство: когда после нескольких месяцев тренировок удается сделать то, что раньше казалось недостижимым. Для Ферреры именно это стало главным результатом первого триатлона.

Дженсон Баттон: чемпион «Формулы-1», который боролся за подиум в триатлоне

В отличие от остальных героев подборки Дженсон Баттон еще до увлечения триатлоном был профессиональным спортсменом высочайшего уровня. В 2009 году британец стал чемпионом мира «Формулы-1», но оказалось, что одной гоночной карьеры ему недостаточно. Баттон серьезно увлекся триатлоном и начал регулярно выступать на соревнованиях, причем не только ради удовольствия от участия.

В августе 2014 года он вышел на старт IRONMAN 70.3 Philippines в Себу. Дистанция включала 1,9 км плавания, 90 км велосипеда и полумарафон, а участникам приходилось соревноваться в жарких условиях. Баттон финишировал за 4 часа 40 минут 23 секунды, заняв второе место среди мужчин 30-34 лет.

Фото Clive Rose, Getty Images

Результаты отдельных этапов, опубликованные Top Gear Philippines, показывают уровень его подготовки. Плавание Баттон закончил за 29 минут 7 секунд, на велосипеде провел 2 часа 27 минут 22 секунды, а полумарафон пробежал за 1 час 39 минут 37 секунд. В своей возрастной категории британец показал лучшее время на велоэтапе.

На первый взгляд кажется логичным, что автогонщику особенно хорошо должен даваться велосипед. Но между болидом «Формулы-1» и шоссейным велосипедом мало общего: в триатлоне спортсмену приходится самостоятельно создавать мощность на протяжении нескольких часов, а затем сохранять достаточно сил для бега. Баттон справлялся с этой задачей настолько хорошо, что мог бороться за высокие места среди подготовленных любителей.

Интересно, что за два года до этого он выступил в Себу еще быстрее. В 2012 году Баттон прошел ту же дистанцию за 4 часа 35 минут 49 секунд и занял третье место в своей возрастной категории. Об этом также сообщало Top Gear Philippines.

Для Баттона триатлон стал полноценным вторым спортивным увлечением, а не разовым экспериментом. И его результаты показывают, насколько серьезно гонщик относился к подготовке: даже после чемпионского титула в другом виде спорта он был готов начинать практически с нуля и снова выходить на соревнования.

Тери Хэтчер: тренировалась между съемками «Отчаянных домохозяек»

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Тери Хэтчер тоже решила испытать себя в триатлоне. В 2009 году актриса впервые вышла на старт Nautica Malibu Triathlon, когда ей было 44 года. До этого она не участвовала в подобных соревнованиях, а идея попробовать триатлон появилась во время разговора с подругой о вещах, которые хотелось бы успеть сделать в жизни.

В списке желаний Хэтчер оказались уроки игры на гитаре, танцы и участие в триатлоне. Последний пункт требовал наиболее серьезной физической подготовки, поэтому актрисе пришлось включить плавание, бег и велосипед в свой рабочий график. Заниматься она продолжала даже в период съемок.

В публикации Look to the Stars приводились записи Хэтчер о тренировках. Актриса ездила на велосипеде на работу не менее трех раз в неделю, тренировалась на беговой дорожке и проплывала по 50-80 бассейнов за занятие. Получалось не просто поддерживать форму, а целенаправленно готовиться к соревнованиям.

Фото Valerie Macon, Getty Images

13 сентября 2009 года Хэтчер вышла на старт в Малибу, где ей предстояло плавание в Тихом океане, велогонка и бег. Как рассказывала журналистка Los Angeles Magazine, которая тоже участвовала в мероприятии, утром актрису окружали фотографы, но на дистанции ей приходилось справляться со всеми трудностями самостоятельно. Хэтчер финишировала за 2 часа 6 минут 50 секунд.

Соревнование было благотворительным: участники собирали средства для детской больницы Лос-Анджелеса. Но для самой Хэтчер старт стал еще и возможностью осуществить давнее желание. При этом одним триатлоном она не ограничилась: в следующем году актриса вновь участвовала в мероприятии в Малибу, на этот раз в командном формате.

Ее история хорошо знакома многим спортсменам-любителям: подготовка между рабочими задачами, необходимость находить время сразу для трех дисциплин и желание проверить собственные возможности. И хотя Хэтчер не ставила задачу бороться за победу, для первого старта она подошла к подготовке весьма основательно.

Чьи результаты действительно впечатляют?

Сравнивать финишные времена знаменитостей напрямую было бы неправильно. Дженнифер Лопес и Тери Хэтчер выступали на короткой дистанции в Малибу, Америка Феррера прошла олимпийский триатлон, Гордон Рамзи и Шон Эстин — полный IRONMAN, а Дженсон Баттон добивался высоких результатов на средней дистанции. Даже спринтерские триатлоны могут отличаться по протяженности этапов, поэтому время финиша без информации о маршруте мало что говорит о подготовке спортсмена.

Гораздо интереснее посмотреть, насколько разными оказались отношения знаменитостей со спортом. Для Лопес триатлон стал благотворительным испытанием после рождения детей, для Ферреры — способом преодолеть собственные сомнения, а для Мелани Си — серьезным увлечением, к которому она возвращалась после травм. Баттон боролся за призовые места в возрастной категории, Рамзи вновь вышел на старт после аварии, а Эстин сумел закончить полную дистанцию, несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелый марафонский этап.

У всех этих историй есть общая черта: как только звучит стартовый сигнал, известность перестает иметь значение. На дистанции остаются только спортсмен, его подготовка и необходимость добраться до финиша. И именно поэтому истории звезд на триатлоне интересны не только поклонникам кино и музыки, но и обычным любителям спорта, которым знакомы усталость, волнение перед стартом и радость от преодоления собственных ограничений.