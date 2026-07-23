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Тренер по джиу-джитсу рассказал, какие приемы стоит освоить новичкам
Виды спорта

23 июля, 14:30

2 мин.

Тренер по джиу-джитсу рассказал, какие приемы стоит освоить новичкам

Мария Задорожная
Автор
Девушки на тренировка
Фото FG Trade, iStock

Начинающим спортсменам в джиу-джитсу не нужно пытаться сразу выучить десятки сложных техник. В первый год занятий достаточно освоить несколько базовых приемов, которые применяются из разных позиций и помогают понять основные принципы борьбы. Об этом «СЭ» рассказал тренер по джиу-джитсу Владислав Думчев.

По его словам, многих новичков пугает большое количество вариантов атак и защит. Однако на начальном этапе важнее не объем техник, а качество их выполнения и умение контролировать партнера.

Одним из ключевых приемов для старта тренер назвал рычаг локтя из гарда, или armbar. Эта техника выполняется из положения, когда спортсмен лежит на спине, а соперник находится в закрытой защите ногами. Для выполнения приема нужно зафиксировать руку партнера, разместить бедро на его груди и аккуратно потянуть локоть вверх, используя таз как опору. Тренер подчеркнул, что движение должно быть плавным, без резкого переразгибания руки.

Еще один базовый вариант — обратный рычаг локтя из бокового удержания. В этом положении спортсмен фиксирует руку соперника на татами и давит предплечьем вниз, сгибая ее в локте под углом. Такая техника считается надежной и достаточно безопасной для начинающих при правильном выполнении.

Кроме болевых приемов, новичкам важно изучить удушение сзади, или rear naked choke. Оно применяется, когда спортсмен заходит за спину противнику, обхватывает его шею плечом и фиксирует захват. Тренер отметил, что выполнять прием необходимо спокойно, без рывков, постепенно усиливая давление до сигнала партнера о сдаче.

Специалист также напомнил о главном правиле безопасности на тренировках: нельзя доводить прием до боли, травмы или характерного хруста. Как только становится понятно, что сустав достиг ограничения, нужно зафиксировать позицию и отпустить партнера. Такой подход помогает отработать технику и снизить риск повреждений.

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