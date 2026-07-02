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Психолог рассказала, как скандинавская ходьба влияет на психическое состояние
Виды спорта

Сегодня, 18:25

1 мин.

Психолог рассказала, как скандинавская ходьба влияет на психическое состояние

Мария Задорожная
Автор
Скандинавская ходьба
Фото blyjak, iStock

Клинический психолог Дарья Сальникова объяснила, как скандинавская ходьба влияет на психическое состояние. В разговоре с «Радио 1» она подчеркнула, что польза такой активности связана не только с укреплением мышц, но и с ее воздействием на мозг и гормональную систему.

По ее словам, физическая нагрузка запускает работу мышц и улучшает кровообращение, а гормональная система играет важную роль в поддержании психического здоровья.

Специалист отметила, что сидячий образ жизни и частое использование смартфона могут снижать уровень дофамина — гормона мотивации и удовольствия — и одновременно повышать уровень кортизола, гормона стресса. Скандинавская ходьба, напротив, объединяет движение на свежем воздухе и активную работу рук. Это способствует улучшению кровообращения, а также стимулирует выработку эндорфинов и серотонина — так называемых «гормонов счастья».

Особенно важна регулярность: уже три занятия в неделю могут дать ощутимый положительный эффект. По словам психолога, скандинавская ходьба помогает организму избегать резких «дофаминовых ям» — состояния, при котором резко снижается мотивация, исчезает удовольствие от привычных занятий и появляется апатия.

Скандинавская ходьба в&nbsp;парке.С чего начать заниматься скандинавской ходьбой. 6 нюансов, которые нужно знать
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