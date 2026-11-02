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Правила поведения на массовых забегах: эксперты объяснили, почему нельзя резко останавливаться и снимать видео
Виды спорта

Сегодня, 16:00

1 мин.

Эксперты предупредили бегунов об опасности остановок ради фотографий на дистанции

Илья Гордеев
Автор
Марафон
Правила поведения на массовых забегах: эксперты объяснили, почему нельзя резко останавливаться и снимать видео.
Фото tibor5, iStock

Резкие остановки и съемка видео посреди беговой трассы могут привести к столкновениям участников массовых соревнований. Об этом рассказали специалисты по физической подготовке изданию Women's Health.

Тренер Сара Варшовски отметила, что перед обгоном бегуну необходимо оценивать свободное пространство и учитывать скорость других участников. Особенно важно соблюдать осторожность на поворотах и в местах скопления людей.

Опытная марафонка Кайла Джетер также обратила внимание на опасность хаотичного движения. По ее словам, попытки резко сменить направление или остановиться для фотографии способны помешать спортсменам, которые бегут следом.

Эксперты рекомендуют заранее показывать рукой намерение замедлиться или перейти на шаг, а для остановки выбирать край трассы.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять пунктам питания. Использованные стаканчики и упаковки от гелей не следует бросать под ноги другим участникам.

При головокружении или выраженном недомогании необходимо прекратить нагрузку и обратиться за помощью к волонтерам или медикам.

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