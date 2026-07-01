Комментатор Александр Скрывля стал наставником студенческой беговой команды

Спортивный комментатор Александр Скрывля выступил наставником студенческой беговой команды «Скрывляне» из РТУ МИРЭА и анонсировал инициативу по поддержке студенческого спорта. 30 июня в Москве прошла закрытая презентация коллектива, который готовится к марафону «Белые ночи».

История команды началась с шутки: студенты подбирали название для участия в Московском полумарафоне 2026 и в итоге выбрали вариант «Скрывляне» — в честь Александра Скрывли, бессменного ведущего Студенческого Кубка Бегового Сообщества. За две недели до старта о названии стало известно самому Скрывле. На полумарафоне команда сенсационно победила, опередив традиционных лидеров — сборную МГУ им. Ломоносова. После этого Александр взял на себя роли продюсера, наставника и менеджера коллектива.

На презентации Скрывля объявил о проекте по поддержке российского студенческого спорта: если «Скрывляне» выиграют открытую студенческую эстафету на марафоне «Белые ночи» 4 июля в Санкт-Петербурге, команда обеспечит экипировкой, спортивной обувью, питанием и медийной поддержкой одну из студенческих команд-соперниц. Вуз-победитель спортсмены выберут самостоятельно.