Тест: что вы знаете о СберПрайм Московском Марафоне

СберПрайм Московский Марафон — не только дистанция длиной 42,2 км, но и важная часть истории массового бега в России. Его предшественник ММММ (Московский международный марафон мира) впервые прошел через год после летних Олимпийских игр в столице. На старт марафонской дистанции вышли более 100 человек, а еще свыше 170 участников выбрали забег на 10 километров.

Со временем менялись название соревнования, состав участников и маршрут. Спустя несколько десятилетий марафон состоялся уже в современном формате. Тогда на старте двух дистанций было уже около пяти тысяч человек.

Фото Пресс-служба СберПрайм Московского марафона

Сегодня трасса проходит по центральным улицам и набережным города. В 2026 году участникам предложили обновленный маршрут. По пути бегуны увидят здание МИД, сталинские высотки, храм Василия Блаженного и Кремль, преодолеют участки Садового и Бульварного колец, Тверской улицы и Крымского моста.

Мы подготовили десять вопросов об истории, маршруте и правилах Московского Марафона. Проверьте, насколько хорошо вы знаете один из крупнейших российских забегов и сможете ли без подсказок преодолеть нашу интеллектуальную дистанцию.

«Спорт-Экспресс» выпустит специальный номер с именами всех участников, финишировавших на СберПрайм Московском Марафоне-2026. Газета поступит в продажу 28 сентября — на следующий день после забега на дистанции 42,2 км. В список включат всех марафонцев, преодолевших дистанцию, независимо от показанного времени и места.