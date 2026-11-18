Лыжные марафоны России — 2026/27: календарь стартов от декабря до апреля
Первые лыжные гонки пройдут уже в декабре, однако основная часть марафонов запланирована на февраль и март. География стартов охватывает десятки регионов — от Центральной России до Сибири, Карелии и Дальнего Востока.
В календаре собрали наиболее интересные лыжные марафоны сезона-2026/27 — от крупных всероссийских стартов до необычных региональных гонок. Это не полный перечень соревнований, а подборка направлений, на которые стоит обратить внимание при планировании зимы.
Календарь лыжных марафонов 2026/2027
В календарь вошли основные лыжные марафоны и сопутствующие гонки, которые проводят в рамках соревновательных уик-эндов. Таблица стартов предварительная: даты и конкретные гонки могут меняться.
|
Дата
|
Марафон или гонка
|
Место проведения
|
Дистанции
|
20 декабря 2026
|
Пролог в Вожеге
|
Вожега, Вологодская область
|
15 и 5 км
|
23 января 2027
|
Экопарк-Алмаз-Ski
|
Рязань
|
50 и 25 км, СВ
|
30-31 января 2027
|
Сокольи Горы
|
Самара
|
50, 30, 12, 10, 6 и 2,5 км, СВ; 30, 10 и 2,5 км, КЛ
|
7 февраля 2027
|
Московский лыжный марафон
|
Москва
|
50 и 25 км, СВ
|14 февраля 2027
|
Марафон МВТУ
|
Москва
|
50 км, КЛ
|
21 февраля 2027
|
Котовский марафон «Трасса Мужества»
|
Котовск, Тамбовская область
|
50, 30 и 10 км, СВ
|
21-22 февраля 2027
|
Троицкий марафон
|
Троицкое, Сахалинская область
|
50, 25, 2 и 1 км, СВ; 30, 3, 2, 1 км, 500 м и 200 м, КЛ
|
22 февраля 2027
|
Европа-Азия
|
Первоуральск, Свердловская область
|
50 и 30 км, СВ
|
27 февраля 2027
|
Азия-Европа-Азия
|
Новоуральск, Свердловская область
|
50, 30 и 5 км, КЛ
|
27-28 февраля 2027
|
KareliaSkiFest Ладога
|
Питкяранта, Карелия
|
60, 20, 10 и 5 км, СВ
|
27-28 февраля 2027
|
Праздник Севера
|
Мурманск
|
50 и 25 км, СВ и КЛ
|
27-28 февраля 2027
|
Токсовский марафон
|
Охта Парк, Ленинградская область
|
50, 30 и 10 км, СВ; 30 км, КЛ
|
5-7 марта 2027
|
Дёминский марафон
|
Рыбинск, Ярославская область
|
30, 10, 5 и 2 км, СВ; 50 км, СВ; 30, 2 и 1 км, КЛ
|
6 марта 2027
|
БАМ Ангара
|
Иркутск
|
55, 36, 18, 5 и 1 км, СВ
|
6 марта 2027
|
Тольяттинский марафон
|
Тольятти
|
50, 37,5 и 25 км, СВ
|
7 марта 2027
|
Владимирский Проку
|
Владимир
|
50, 25, 10, 5, 3, 2 и 1 км, СВ
|
13-14 марта 2027
|
Марафон Кулаковой
|
Ижевск
|
50, 25, 12,5 и 3 км, СВ; 30, 10, 1 и 0,5 км, КЛ
|
20-21 марта 2027
|
Кубок Устьи
|
Малиновка, Архангельская область
|
50, 25 и 10 км, СВ; 25 км, КЛ
|
27 марта 2027
|
Настоящий Мужик
|
Чусовой, Пермский край
|
50, 30 и 10 км, СВ
|
27-28 марта 2027
|
Югорский марафон
|
Ханты-Мансийск
|
50, 25, 15 и 5 км, СВ; 50, 25, 15, 8 км и 500 м, КЛ
|
11 апреля 2027
|
Камчатский лыжный марафон
|
Петропавловск-Камчатский
|
60 и 30 км, СВ
|
23-24 апреля 2027
|
Байкальский марафон
|
Усть-Баргузин, Республика Бурятия
|
50, 30, 20, 10, 5 и 1 км, СВ
Декабрь: первые старты сезона
Пролог в Вожеге — 20 декабря 2026 года
Соревнование в Вожеге открывает XIII лыжный Кубок «ВологдаМарафон». Это личная и командная гонка, которая позволяет начать соревновательный сезон еще до январских стартов. Для лыжников это возможность оценить готовность после осенней подготовки и проверить соревновательный темп.
Дистанции:
- 15 км — мужчины.
- 5 км — женщины, юниоры и девушки до 17 лет.
-
5 км — мужчины, не претендующие на очки в кубке.
Январь: первые марафоны
Экопарк-Алмаз-Ski — 23 января 2027 года
Марафон в Рязани открывает основную часть календаря Russialoppet. В программе — две дистанции свободным стилем: полная марафонская и вдвое более короткая. Такой выбор позволяет приехать как за результатом на 50 км, так и за первым соревновательным опытом на более умеренной дистанции.
Дистанции:
- 50 км.
-
25 км.
Сокольи Горы — 30-31 января 2027 года
Самарский лыжный уик-энд включает две отдельные гонки: свободным и классическим стилями. Благодаря этому участники могут выбрать один старт или попробовать себя в обоих форматах. Программа свободного стиля предлагает шесть дистанций, а классическая гонка — три.
Дистанции 30 января, свободный стиль:
- 50 км.
- 30 км.
- 10 км.
-
2,5 км.
Дистанции 30 января, ночная гонка по освещенной трассе:
- 12 км.
- 6 км.
- 2,5 км.
Дистанции 31 января, классический стиль:
- 30 км.
- 10 км.
- 2,5 км.
Главная особенность соревнований — возможность провести полноценный двухдневный лыжный уик-энд.
Февраль: самый насыщенный месяц
Московский лыжный марафон — 7 февраля 2027 года
Московский марафон — один из крупных стартов центральной части России. В программе две дистанции свободным стилем, поэтому соревнование подходит как опытным марафонцам, так и лыжникам, которые предпочитают более короткий формат.
Дистанции:
- 50 км.
-
25 км.
При выборе полной дистанции важно учитывать накопленную нагрузку: к началу февраля у спортсмена уже может быть несколько недель интенсивных тренировок и один январский старт.
Марафон МВТУ — 14 февраля 2027 года
Московский марафон МВТУ отличается от большинства февральских соревнований тем, что в программе заявлена одна дистанция и только классический стиль. Это старт для лыжников, которые специализируются на классическом ходе и хотят проверить технику и выносливость на длинной дистанции.
Дистанции, классический стиль:
-
50 км.
Свободный стиль здесь не предусмотрен, поэтому участникам нужно заранее подготовить соответствующий инвентарь.
Котовский марафон «Трасса Мужества» — 21 февраля 2027 года
Соревнование пройдет в Котовске Тамбовской области. В программе три дистанции свободным стилем: 50, 30 и 10 км.
Дистанции:
- 50 км.
- 30 км.
-
10 км.
Если 50 км пока не входят в тренировочный план, 30 км могут стать полноценной проверкой выносливости без необходимости проходить марафон целиком.
Троицкий марафон — 21-22 февраля 2027 года
Сахалинский старт пройдет в поселке Троицкое и объединит гонки свободным и классическим стилями. В первый день запланированы дистанции до 50 км, во второй — классическая гонка на 30 км и несколько коротких стартов.
Дистанции 21 февраля, свободный стиль:
- 50 км.
- 25 км.
- 2 км.
-
1 км.
Дистанции 22 февраля, классический стиль:
- 30 км.
- 3 км.
- 2 км.
- 1 км.
- 500 м.
-
200 м.
Европа-Азия — 22 февраля 2027 года
Марафон в Первоуральске предлагает две дистанции свободным стилем. Название соревнования отсылает к географическому положению Урала — региону, который традиционно связывает европейскую и азиатскую части России.
Дистанции:
- 50 км.
-
30 км.
KareliaSkiFest Ладога — 27-28 февраля 2027 года
KareliaSkiFest Ладога — необычный лыжный марафон в Карелии с форматом «из точки в точку». Основная гонка на 60 км пройдет 27 февраля: участники стартуют в Питкярантском округе, пересекут территорию национального парка «Ладожские шхеры» и финишируют в Сортавале. В зависимости от ледовой обстановки дистанцию могут сократить до 55 км. На следующий день в Питкяранте состоятся короткие гонки на 5, 10 и 20 км.
Дистанции 27 февраля, свободный стиль:
- 60 км.
Дистанции 28 февраля, свободный стиль:
- 20 км.
- 10 км.
-
5 км.
Праздник Севера — 27-28 февраля 2027 года
Мурманский лыжный марафон — один из наиболее узнаваемых северных стартов российского календаря. Соревнования включают гонки свободным и классическим стилями, причем в обоих случаях участникам доступны дистанции 25 и 50 км.
Дистанции 27 февраля, свободный стиль:
- 50 км.
-
25 км.
Дистанции 28 февраля, классический стиль:
- 50 км.
-
25 км.
Токсовский марафон — 27-28 февраля 2027 года
Соревнования пройдут в Охта Парке в Ленинградской области. В программу входят два старта: свободным стилем 27 февраля и классическим 28 февраля. В отличие от многих марафонов, где доступны дистанции 25 и 50 км, здесь набор короче и включает отдельные форматы для каждого стиля.
Дистанции 27 февраля, свободный стиль:
- 50 км — мужчины.
- 30 км — женщины и юниоры.
-
10 км — старт-спутник.
Дистанция 28 февраля, классический стиль:
-
30 км.
Март: главные старты второй половины сезона
Дёминский марафон — 5-7 марта 2027 года
Дёминские соревнования в Рыбинске — один из центральных лыжных уик-эндов марта. Программа разделена на три дня: сначала проходят спутники, затем основная гонка свободным стилем, а завершает программу классический марафон. Благодаря этому можно выбрать один старт или провести в Дёмино несколько соревновательных дней.
Дистанции 5 марта, старты-спутники:
- 30 км.
- 10 км.
- 5 км.
-
2 км.
Дистанция 6 марта, свободный стиль:
-
50 км.
Дистанции 7 марта, классический стиль:
- 30 км.
- 2 км.
-
1 км.
БАМ Ангара — 6 марта 2027 года
Главная особенность марафона — трасса проходит по замерзшей Ангаре, поэтому участники получают возможность преодолеть длинную дистанцию по открытой ледовой поверхности. Марафон в Иркутске выделяется необычным набором дистанций: вместо стандартной пары 50 и 25 км организаторы предлагают маршрут на 55 км и несколько промежуточных вариантов. Это позволяет выбрать нагрузку от короткого старта до гонки, превышающей классический марафонский километраж.
Дистанции:
- 55 км.
- 36 км.
- 18 км.
- 5 км.
-
1 км.
Тольяттинский марафон — 6 марта 2027 года
В Тольятти запланирована гонка свободным стилем на двух дистанциях. В отличие от соревнований с большим количеством коротких стартов, здесь программа ориентирована прежде всего на лыжников, готовых к продолжительной нагрузке.
Дистанции:
- 50 км — мужчины.
- 37,5 км — женщины.
-
25 км — старт-спутник.
Владимирский Проку — 7 марта 2027 года
Марафон во Владимире предлагает семь дистанций свободным стилем. Помимо 50 и 25 км, в программе есть варианты на 10, 5, 3, 2 и 1 км. Такой выбор делает соревнование доступным для участников с разной подготовкой и позволяет приехать на старт всей семьей.
Дистанции:
- 50 км.
- 25 км.
- 10 км.
- 5 км.
- 3 км.
- 2 км.
-
1 км.
Марафон Кулаковой — 13-14 марта 2027 года
Соревнования в Ижевске посвящены олимпийской чемпионке Галине Кулаковой. Программа включает два дня: гонки свободным стилем и отдельный классический старт. Это позволяет выбрать привычную технику или попробовать обе дисциплины.
Дистанции 13 марта, свободный стиль:
- 50 км — мужчины.
- 25 км — мужчины и женщины.
- 12,5 км — старт-спутник.
-
3 км — старт-спутник.
Дистанции 14 марта, классический стиль:
- 30 км.
- 10 км.
- 1 км.
-
500 м.
Марафон Кулаковой интересен сочетанием длинной свободной гонки и отдельного классического дня.
Кубок Устьи — 20-21 марта 2027 года
Соревнования пройдут в Малиновке Архангельской области. Программа включает свободный и классический стили, а максимальная дистанция составляет 50 км. В отличие от однодневных марафонов, здесь можно выбрать один старт или принять участие в двухдневной программе.
Дистанции 20 марта, свободный стиль:
- 50 км.
- 25 км.
-
10 км.
Дистанция 21 марта, классический стиль:
-
25 км.
Настоящий Мужик — 27 марта 2027 года
Марафон пройдет в Чусовом Пермского края. В программе три дистанции свободным стилем: 50, 30 и 10 км. Это позволяет выбрать как полноценную марафонскую гонку, так и более короткий вариант.
Дистанции:
- 50 км — мужчины.
- 30 км — женщины.
-
10 км — старт-спутник.
Югорский марафон — 27-28 марта 2027 года
Ханты-Мансийск примет один из наиболее насыщенных стартов конца марта. Программа включает свободный и классический стили, а также несколько дистанций разной протяженности. В обоих форматах есть марафонские 50 км.
Дистанции 27 марта, свободный стиль:
- 50 км.
- 25 км.
- 15 км.
-
5 км.
Дистанции 28 марта, классический стиль:
- 50 км.
- 25 км.
- 15 км.
- 8 км.
-
500 м.
Югорский марафон интересен возможностью выбрать стиль и провести два дня на соревнованиях.
Апрель: весенние марафоны
Камчатский лыжный марафон — 11 апреля 2027 года
Один из самых поздних стартов календаря пройдет в Петропавловске-Камчатском. В программе две дистанции свободным стилем, включая гонку на 60 км. По протяженности она превосходит стандартный марафон и подойдет лыжникам с опытом длительных соревнований.
Дистанции:
- 60 км.
-
30 км.
Камчатский марафон стоит рассматривать не только как спортивную цель, но и как отдельную поездку на Дальний Восток.
Байкальский марафон — 23-24 апреля 2027 года
Байкальский марафон в Усть-Баргузине завершает календарь крупных весенних стартов. В программе шесть дистанций свободным стилем, включая 50 км. Участники могут выбрать как полноценную марафонскую гонку, так и более короткий вариант.
Дистанции 23 апреля, детские и юношеские старты:
- 30 км.
- 20 км.
- 5 км.
- 1 км.
Дистанции 24 апреля, свободный стиль:
- 50 км.
- 30 км.
- 10 км.
Как выбрать дистанцию и подготовиться к лыжному марафону
При выборе лыжного марафона важно учитывать не только дату и место проведения, но и собственную подготовку. Если 50 км пока не входят в тренировочный план, можно выбрать более короткую дистанцию — 25 или 30 км. Она позволит получить соревновательный опыт и проверить выносливость без необходимости проходить полный марафон.
Если вы планируете участвовать в нескольких гонках подряд или в двухдневном лыжном уик-энде, заранее распределите силы. Необязательно каждый старт проходить на максимальной скорости: иногда соревнование лучше использовать как проверку формы перед главным марафоном сезона.
Отдельное внимание стоит уделить погоде и экипировке. Особенно это важно для северных и дальневосточных стартов, где условия могут заметно отличаться от привычных. Заранее продумайте одежду для разных температур, защиту от ветра и запасные варианты экипировки.
На длинных дистанциях важны питание и питьевой режим. Перед регистрацией стоит уточнить, где расположены пункты питания и технической помощи, а также какое время отводится на прохождение трассы. Для гонок на 55-60 км эти детали особенно важны.
Если соревнование проходит далеко от дома, заранее продумайте дорогу, размещение и возвращение после финиша. Для некоторых стартов, например в Карелии, маршрут проходит из одной точки в другую, поэтому нужно учитывать не только место старта, но и расположение финиша.
Что проверить перед регистрацией
Календарь помогает выбрать соревнование, но перед регистрацией важно изучить положение конкретного старта. Организаторы могут менять дистанции, расписание и условия допуска в зависимости от погоды и состояния трассы.
Даже если дата и дистанция уже опубликованы в календаре, перед оплатой слота стоит открыть положение соревнования. В нем могут быть указаны возрастные ограничения, требования к медицинскому допуску, лимит времени и другие условия участия.
Перед регистрацией проверьте:
- подтверждены ли дата и место старта;
- какая дистанция доступна для вашей возрастной категории;
- в каком стиле проводится гонка;
- где и когда выдают стартовые номера;
- какие документы нужны для допуска;
- есть ли ограничения по времени прохождения дистанции;
- предусмотрены ли пункты питания и технической помощи;
- какие условия действуют при переносе или отмене соревнования;
-
где проходит трасса и как организован трансфер до старта и от финиша.
Календарь помогает выбрать подходящий старт и спланировать сезон, но окончательное решение стоит принимать после проверки информации на официальной странице организатора. Особенно внимательно нужно следить за обновлениями дат, дистанций и условий участия в соревнованиях.