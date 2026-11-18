Лыжные марафоны России — 2026/27: календарь стартов от декабря до апреля

Первые лыжные гонки пройдут уже в декабре, однако основная часть марафонов запланирована на февраль и март. География стартов охватывает десятки регионов — от Центральной России до Сибири, Карелии и Дальнего Востока.

В календаре собрали наиболее интересные лыжные марафоны сезона-2026/27 — от крупных всероссийских стартов до необычных региональных гонок. Это не полный перечень соревнований, а подборка направлений, на которые стоит обратить внимание при планировании зимы.

Календарь лыжных марафонов 2026/2027

В календарь вошли основные лыжные марафоны и сопутствующие гонки, которые проводят в рамках соревновательных уик-эндов. Таблица стартов предварительная: даты и конкретные гонки могут меняться.

Дата Марафон или гонка Место проведения Дистанции 20 декабря 2026 Пролог в Вожеге Вожега, Вологодская область 15 и 5 км 23 января 2027 Экопарк-Алмаз-Ski Рязань 50 и 25 км, СВ 30-31 января 2027 Сокольи Горы Самара 50, 30, 12, 10, 6 и 2,5 км, СВ; 30, 10 и 2,5 км, КЛ 7 февраля 2027 Московский лыжный марафон Москва 50 и 25 км, СВ 14 февраля 2027 Марафон МВТУ Москва 50 км, КЛ 21 февраля 2027 Котовский марафон «Трасса Мужества» Котовск, Тамбовская область 50, 30 и 10 км, СВ 21-22 февраля 2027 Троицкий марафон Троицкое, Сахалинская область 50, 25, 2 и 1 км, СВ; 30, 3, 2, 1 км, 500 м и 200 м, КЛ 22 февраля 2027 Европа-Азия Первоуральск, Свердловская область 50 и 30 км, СВ 27 февраля 2027 Азия-Европа-Азия Новоуральск, Свердловская область 50, 30 и 5 км, КЛ 27-28 февраля 2027 KareliaSkiFest Ладога Питкяранта, Карелия 60, 20, 10 и 5 км, СВ 27-28 февраля 2027 Праздник Севера Мурманск 50 и 25 км, СВ и КЛ 27-28 февраля 2027 Токсовский марафон Охта Парк, Ленинградская область 50, 30 и 10 км, СВ; 30 км, КЛ 5-7 марта 2027 Дёминский марафон Рыбинск, Ярославская область 30, 10, 5 и 2 км, СВ; 50 км, СВ; 30, 2 и 1 км, КЛ 6 марта 2027 БАМ Ангара Иркутск 55, 36, 18, 5 и 1 км, СВ 6 марта 2027 Тольяттинский марафон Тольятти 50, 37,5 и 25 км, СВ 7 марта 2027 Владимирский Проку Владимир 50, 25, 10, 5, 3, 2 и 1 км, СВ 13-14 марта 2027 Марафон Кулаковой Ижевск 50, 25, 12,5 и 3 км, СВ; 30, 10, 1 и 0,5 км, КЛ 20-21 марта 2027 Кубок Устьи Малиновка, Архангельская область 50, 25 и 10 км, СВ; 25 км, КЛ 27 марта 2027 Настоящий Мужик Чусовой, Пермский край 50, 30 и 10 км, СВ 27-28 марта 2027 Югорский марафон Ханты-Мансийск 50, 25, 15 и 5 км, СВ; 50, 25, 15, 8 км и 500 м, КЛ 11 апреля 2027 Камчатский лыжный марафон Петропавловск-Камчатский 60 и 30 км, СВ 23-24 апреля 2027 Байкальский марафон Усть-Баргузин, Республика Бурятия 50, 30, 20, 10, 5 и 1 км, СВ

СВ — свободный стиль, КЛ — классический стиль. Перед регистрацией необходимо проверить положение соревнования, так как организаторы могут менять расписание и набор дистанций.

Декабрь: первые старты сезона

Пролог в Вожеге — 20 декабря 2026 года

Соревнование в Вожеге открывает XIII лыжный Кубок «ВологдаМарафон». Это личная и командная гонка, которая позволяет начать соревновательный сезон еще до январских стартов. Для лыжников это возможность оценить готовность после осенней подготовки и проверить соревновательный темп.

Дистанции:

15 км — мужчины.

5 км — женщины, юниоры и девушки до 17 лет.

5 км — мужчины, не претендующие на очки в кубке.

Фото Официальный аккаунт ВологдаМарафон, vk.ru, соцсети

Январь: первые марафоны

Экопарк-Алмаз-Ski — 23 января 2027 года

Марафон в Рязани открывает основную часть календаря Russialoppet. В программе — две дистанции свободным стилем: полная марафонская и вдвое более короткая. Такой выбор позволяет приехать как за результатом на 50 км, так и за первым соревновательным опытом на более умеренной дистанции.

Дистанции:

50 км.

25 км.

Сокольи Горы — 30-31 января 2027 года

Самарский лыжный уик-энд включает две отдельные гонки: свободным и классическим стилями. Благодаря этому участники могут выбрать один старт или попробовать себя в обоих форматах. Программа свободного стиля предлагает шесть дистанций, а классическая гонка — три.

Дистанции 30 января, свободный стиль:

50 км.

30 км.

10 км.

2,5 км.

Дистанции 30 января, ночная гонка по освещенной трассе:

12 км.

6 км.

2,5 км.

Дистанции 31 января, классический стиль:

30 км.

10 км.

2,5 км.

Главная особенность соревнований — возможность провести полноценный двухдневный лыжный уик-энд.

Февраль: самый насыщенный месяц

Московский лыжный марафон — 7 февраля 2027 года

Московский марафон — один из крупных стартов центральной части России. В программе две дистанции свободным стилем, поэтому соревнование подходит как опытным марафонцам, так и лыжникам, которые предпочитают более короткий формат.

Дистанции:

50 км.

25 км.

Фото Кирилл Зыков, АГН «Москва»

При выборе полной дистанции важно учитывать накопленную нагрузку: к началу февраля у спортсмена уже может быть несколько недель интенсивных тренировок и один январский старт.

Марафон МВТУ — 14 февраля 2027 года

Московский марафон МВТУ отличается от большинства февральских соревнований тем, что в программе заявлена одна дистанция и только классический стиль. Это старт для лыжников, которые специализируются на классическом ходе и хотят проверить технику и выносливость на длинной дистанции.

Дистанции, классический стиль:

50 км.

Свободный стиль здесь не предусмотрен, поэтому участникам нужно заранее подготовить соответствующий инвентарь.

Котовский марафон «Трасса Мужества» — 21 февраля 2027 года

Соревнование пройдет в Котовске Тамбовской области. В программе три дистанции свободным стилем: 50, 30 и 10 км.

Дистанции:

50 км.

30 км.

10 км.

Если 50 км пока не входят в тренировочный план, 30 км могут стать полноценной проверкой выносливости без необходимости проходить марафон целиком.

Троицкий марафон — 21-22 февраля 2027 года

Сахалинский старт пройдет в поселке Троицкое и объединит гонки свободным и классическим стилями. В первый день запланированы дистанции до 50 км, во второй — классическая гонка на 30 км и несколько коротких стартов.

Дистанции 21 февраля, свободный стиль:

50 км.

25 км.

2 км.

1 км.

Дистанции 22 февраля, классический стиль:

30 км.

3 км.

2 км.

1 км.

500 м.

200 м.

Европа-Азия — 22 февраля 2027 года

Марафон в Первоуральске предлагает две дистанции свободным стилем. Название соревнования отсылает к географическому положению Урала — региону, который традиционно связывает европейскую и азиатскую части России.

Дистанции:

50 км.

30 км.

KareliaSkiFest Ладога — 27-28 февраля 2027 года

KareliaSkiFest Ладога — необычный лыжный марафон в Карелии с форматом «из точки в точку». Основная гонка на 60 км пройдет 27 февраля: участники стартуют в Питкярантском округе, пересекут территорию национального парка «Ладожские шхеры» и финишируют в Сортавале. В зависимости от ледовой обстановки дистанцию могут сократить до 55 км. На следующий день в Питкяранте состоятся короткие гонки на 5, 10 и 20 км.

Дистанции 27 февраля, свободный стиль:

60 км.

Дистанции 28 февраля, свободный стиль:

20 км.

10 км.

5 км.

Фото Официальный аккаунт kareliasportfest, vk.ru, соцсети

Праздник Севера — 27-28 февраля 2027 года

Мурманский лыжный марафон — один из наиболее узнаваемых северных стартов российского календаря. Соревнования включают гонки свободным и классическим стилями, причем в обоих случаях участникам доступны дистанции 25 и 50 км.

Дистанции 27 февраля, свободный стиль:

50 км.

25 км.

Дистанции 28 февраля, классический стиль:

50 км.

25 км.

Токсовский марафон — 27-28 февраля 2027 года

Соревнования пройдут в Охта Парке в Ленинградской области. В программу входят два старта: свободным стилем 27 февраля и классическим 28 февраля. В отличие от многих марафонов, где доступны дистанции 25 и 50 км, здесь набор короче и включает отдельные форматы для каждого стиля.

Дистанции 27 февраля, свободный стиль:

50 км — мужчины.

30 км — женщины и юниоры.

10 км — старт-спутник.

Дистанция 28 февраля, классический стиль:

30 км.

Март: главные старты второй половины сезона

Дёминский марафон — 5-7 марта 2027 года

Дёминские соревнования в Рыбинске — один из центральных лыжных уик-эндов марта. Программа разделена на три дня: сначала проходят спутники, затем основная гонка свободным стилем, а завершает программу классический марафон. Благодаря этому можно выбрать один старт или провести в Дёмино несколько соревновательных дней.

Дистанции 5 марта, старты-спутники:

30 км.

10 км.

5 км.

2 км.

Дистанция 6 марта, свободный стиль:

50 км.

Дистанции 7 марта, классический стиль:

30 км.

2 км.

1 км.

Фото Официальный сайт Дёминского марафона

БАМ Ангара — 6 марта 2027 года

Главная особенность марафона — трасса проходит по замерзшей Ангаре, поэтому участники получают возможность преодолеть длинную дистанцию по открытой ледовой поверхности. Марафон в Иркутске выделяется необычным набором дистанций: вместо стандартной пары 50 и 25 км организаторы предлагают маршрут на 55 км и несколько промежуточных вариантов. Это позволяет выбрать нагрузку от короткого старта до гонки, превышающей классический марафонский километраж.

Дистанции:

55 км.

36 км.

18 км.

5 км.

1 км.

Тольяттинский марафон — 6 марта 2027 года

В Тольятти запланирована гонка свободным стилем на двух дистанциях. В отличие от соревнований с большим количеством коротких стартов, здесь программа ориентирована прежде всего на лыжников, готовых к продолжительной нагрузке.

Дистанции:

50 км — мужчины.

37,5 км — женщины.

25 км — старт-спутник.

Фото Официальный сайт Тольяттинского лыжного марафона

Владимирский Проку — 7 марта 2027 года

Марафон во Владимире предлагает семь дистанций свободным стилем. Помимо 50 и 25 км, в программе есть варианты на 10, 5, 3, 2 и 1 км. Такой выбор делает соревнование доступным для участников с разной подготовкой и позволяет приехать на старт всей семьей.

Дистанции:

50 км.

25 км.

10 км.

5 км.

3 км.

2 км.

1 км.

Марафон Кулаковой — 13-14 марта 2027 года

Соревнования в Ижевске посвящены олимпийской чемпионке Галине Кулаковой. Программа включает два дня: гонки свободным стилем и отдельный классический старт. Это позволяет выбрать привычную технику или попробовать обе дисциплины.

Дистанции 13 марта, свободный стиль:

50 км — мужчины.

25 км — мужчины и женщины.

12,5 км — старт-спутник.

3 км — старт-спутник.

Дистанции 14 марта, классический стиль:

30 км.

10 км.

1 км.

500 м.

Марафон Кулаковой интересен сочетанием длинной свободной гонки и отдельного классического дня.

Кубок Устьи — 20-21 марта 2027 года

Соревнования пройдут в Малиновке Архангельской области. Программа включает свободный и классический стили, а максимальная дистанция составляет 50 км. В отличие от однодневных марафонов, здесь можно выбрать один старт или принять участие в двухдневной программе.

Дистанции 20 марта, свободный стиль:

50 км.

25 км.

10 км.

Дистанция 21 марта, классический стиль:

25 км.

Фото Официальный аккаунт Кубка Устьи, vk.ru, соцсети

Настоящий Мужик — 27 марта 2027 года

Марафон пройдет в Чусовом Пермского края. В программе три дистанции свободным стилем: 50, 30 и 10 км. Это позволяет выбрать как полноценную марафонскую гонку, так и более короткий вариант.

Дистанции:

50 км — мужчины.

30 км — женщины.

10 км — старт-спутник.

Югорский марафон — 27-28 марта 2027 года

Ханты-Мансийск примет один из наиболее насыщенных стартов конца марта. Программа включает свободный и классический стили, а также несколько дистанций разной протяженности. В обоих форматах есть марафонские 50 км.

Дистанции 27 марта, свободный стиль:

50 км.

25 км.

15 км.

5 км.

Дистанции 28 марта, классический стиль:

50 км.

25 км.

15 км.

8 км.

500 м.

Фото Официальный сайт Югорского лыжного марафона

Югорский марафон интересен возможностью выбрать стиль и провести два дня на соревнованиях.

Апрель: весенние марафоны

Камчатский лыжный марафон — 11 апреля 2027 года

Один из самых поздних стартов календаря пройдет в Петропавловске-Камчатском. В программе две дистанции свободным стилем, включая гонку на 60 км. По протяженности она превосходит стандартный марафон и подойдет лыжникам с опытом длительных соревнований.

Дистанции:

60 км.

30 км.

Камчатский марафон стоит рассматривать не только как спортивную цель, но и как отдельную поездку на Дальний Восток.

Байкальский марафон — 23-24 апреля 2027 года

Байкальский марафон в Усть-Баргузине завершает календарь крупных весенних стартов. В программе шесть дистанций свободным стилем, включая 50 км. Участники могут выбрать как полноценную марафонскую гонку, так и более короткий вариант.

Дистанции 23 апреля, детские и юношеские старты:

30 км.

20 км.

5 км.

1 км.

Дистанции 24 апреля, свободный стиль:

50 км.

30 км.

10 км.

Фото Официальный аккаунт Министерства спорта Республики Бурятия, vk.ru, соцсети

Как выбрать дистанцию и подготовиться к лыжному марафону

При выборе лыжного марафона важно учитывать не только дату и место проведения, но и собственную подготовку. Если 50 км пока не входят в тренировочный план, можно выбрать более короткую дистанцию — 25 или 30 км. Она позволит получить соревновательный опыт и проверить выносливость без необходимости проходить полный марафон.

Если вы планируете участвовать в нескольких гонках подряд или в двухдневном лыжном уик-энде, заранее распределите силы. Необязательно каждый старт проходить на максимальной скорости: иногда соревнование лучше использовать как проверку формы перед главным марафоном сезона.

Отдельное внимание стоит уделить погоде и экипировке. Особенно это важно для северных и дальневосточных стартов, где условия могут заметно отличаться от привычных. Заранее продумайте одежду для разных температур, защиту от ветра и запасные варианты экипировки.

На длинных дистанциях важны питание и питьевой режим. Перед регистрацией стоит уточнить, где расположены пункты питания и технической помощи, а также какое время отводится на прохождение трассы. Для гонок на 55-60 км эти детали особенно важны.

Если соревнование проходит далеко от дома, заранее продумайте дорогу, размещение и возвращение после финиша. Для некоторых стартов, например в Карелии, маршрут проходит из одной точки в другую, поэтому нужно учитывать не только место старта, но и расположение финиша.

Что проверить перед регистрацией

Календарь помогает выбрать соревнование, но перед регистрацией важно изучить положение конкретного старта. Организаторы могут менять дистанции, расписание и условия допуска в зависимости от погоды и состояния трассы.

Даже если дата и дистанция уже опубликованы в календаре, перед оплатой слота стоит открыть положение соревнования. В нем могут быть указаны возрастные ограничения, требования к медицинскому допуску, лимит времени и другие условия участия.

Перед регистрацией проверьте:

подтверждены ли дата и место старта;

какая дистанция доступна для вашей возрастной категории;

в каком стиле проводится гонка;

где и когда выдают стартовые номера;

какие документы нужны для допуска;

есть ли ограничения по времени прохождения дистанции;

предусмотрены ли пункты питания и технической помощи;

какие условия действуют при переносе или отмене соревнования;

где проходит трасса и как организован трансфер до старта и от финиша.

Календарь помогает выбрать подходящий старт и спланировать сезон, но окончательное решение стоит принимать после проверки информации на официальной странице организатора. Особенно внимательно нужно следить за обновлениями дат, дистанций и условий участия в соревнованиях.