Юри Келен выиграл IRONMAN Cozumel, преодолев полную дистанцию

Нидерландский триатлет Юри Келен выиграл мужскую гонку IRONMAN Cozumel в Мексике. Он преодолел полную дистанцию за 7 часов 24 минуты 34 секунды.

Участникам предстояло проплыть 3,8 км, проехать 180 км на велосипеде и пробежать марафон — 42,2 км. Келен вышел из воды восьмым, но сумел отыграть отставание на следующих этапах и решил исход гонки во время бега.

Второе место занял немец Лассе Нюгор Пристер с результатом 7:30:23. Третьим стал итальянец Микеле Сарзилла — 7:30:33.

В женской категории победила австрийка Лиза Пертерер, показавшая время 8:21:56. Второе место заняла шведка Анна Бергстен (8:24:15), третье — швейцарка Лоанн Дювуазен (8:25:40).