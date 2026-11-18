World Athletics создала отдельное направление по массовому бегу

World Athletics создала отдельный департамент Running & Mass Participation, который будет заниматься развитием массового бега и участием любителей в соревнованиях.

По оценке организации, в мире бегом в той или иной форме занимаются как минимум 1 миллиард человек. Масштаб аудитории показывает, что массовый бег давно вышел за рамки небольшого сообщества любителей.

Выделение отдельного направления внутри международной федерации отражает растущую роль массовых стартов, городских марафонов и других соревнований для широкой аудитории. На фоне рекордных показателей Нью-Йоркского марафона и высокого спроса на крупные старты в США эта тенденция становится особенно заметной.