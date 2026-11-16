В Японии почти 19,3 тысячи человек финишировали на марафоне в Кобе

На марафоне в японском Кобе финишировали 19 242 бегуна. На основную дистанцию вышли 19 942 человека, а доля успешно завершивших забег составила 96,5%. Помимо индивидуального марафона проходил эстафетный забег: из 150 стартовавших команд дистанцию завершили 146.

Победу в мужском зачете одержал японец Коки Сато, пробежавший 42,195 км за 2 часа 9 минут 46 секунд. Вторым финишировал Барнабас Кипкоэч (2:09:54), третьим — Даниэль Нгидинва Паулюс (2:10:33). У женщин первой стала Аннет Чеменгич Челангат из Кении с результатом 2:28:09. Антонина Квамбай уступила ей 18 секунд, а японка Котоми Цубокура стала третьей (2:28:31).