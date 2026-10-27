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Кубок России по дуатлон-кроссу — 2026: более 350 участников из 15 регионов, итоги турнира в Татарстане

Мария Задорожная
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В Зеленодольске Кубок России по дуатлон-кроссу собрал более 350 спортсменов из 15 регионов страны. Казанские спортсмены завоевали три награды. Ксения Скворцова стала обладательницей золотой медали, Дарья Смелкова и Данияр Янмурзин выиграли бронзу. Спортсмены занимаются под руководством тренеров Сергея Яковлева и Александра Коростелева.

Дуатлон-кросс объединяет бег и велосипедную гонку по пересеченной местности. В отличие от классического триатлона, плавательного этапа здесь нет. Такой формат требует не только выносливости, но и умения управлять велосипедом на грунтовых участках.

Как проходят соревнования по&nbsp;триатлону в&nbsp;помещении.Индор-триатлон: как устроены соревнования и где можно стартовать

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Триатлон
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